बलरामपुर रेप केस पर मंत्री का बेतुका बयान, स्वरा भास्कर ने जमकर लगाई क्लास

यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले के बाद से देशभर में लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है. सभी की नजर इस केस पर बनी हुई हैं. फिल्म स्टार्स भी इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर अनन्या के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की. साथ ही उन्होंने हाथरस केस के बाद हुए बाकी केसेज पर भी अपना आक्रोश प्रकट किया.

स्वरा ने छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार धहारिया का वीडियो शेयर करते हुए कहा- शर्मनाक बयान. यही समस्या है. हम लोग भ्रम में रहते हैं और इसी वजह से रेप कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है. ये कैसी निराधार मानसिकता है. इस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए. रेप पर दिया गया ये तर्क किसी भी दृष्टिकोण से गवारा नहीं है.

SHAMEFUL statement! This is the problem. We live in a rampant and thriving rape culture- because of this BS mentality.

Show us your solidarity in action.. sack this man! This whataboutery on rape is not acceptable on any side of the spectrum. @bhupeshbaghel @INCChhattisgarh https://t.co/LCQLk1ssiV