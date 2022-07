Sushmita Sen के चश्मे में दिखीं बोतल, लोगों ने पूछा व्हिस्की या वोडका?

मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन इन दिनों टॉक-ऑफ-द टाउन बनी हुई हैं. सुष्मिता ने जबसे ललित मोदी संग अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है, तब से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. अब सुष्मिता को टारगेट करने का हेटर्स ने नया कारण ढूंढ लिया है, जिसे लेकर वो एक्ट्रेस पर पर निशाना साध रहे हैं.

क्यों ट्रोल हो रहीं सुष्मिता सेन?

सुष्मिता सेन ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी एक हैप्पी फोटो शेयर की. फोटो में सुष्मिता कार में बैठी दिखीं. ब्लू आउटफिट और बिग सनग्लासेस में सुष्मिता का लुक देखने लायक है. एक्ट्रेस ने अपनी हैप्पी फोटो को I love you guys!!! कैप्शन के साथ शेयर किया. लेकिन सुष्मिता की फोटो में यूजर्स को कुछ ऐसा दिख गया है, जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस को फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

पहली बार में सुष्मिता की फोटो देखकर शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर उन्हें ट्रोल क्यों किया जा रहा है. चलिए हम ही बता देते हैं. आप अगर एक्ट्रेस की फोटो को ध्यान से देखेंगे को तो उनके सनग्लासेस के लेंस में कार में रखी दो बोतलों की शैडो नजर आ रही हैं. कई यूजर्स का मानना है कि सुष्मिता के चश्मे के लेंस में दिख रही बोलतें वोडका की हैं. इस बात को लेकर कई यूजर्स सुष्मिता को ट्रोल कर रहे हैं.

आइए जानते हैं यूजर का सुष्मिता के बारे में क्या कहना है?

एक यूजर ने सुष्मिता की फोटो पर कमेंट किया- मैम ये वोडका है क्या?

एक दूसरे यूजर ने लिखा- आपके सनग्लासेस में दिख रहा है. आपकी गाड़ी में दो शैंपेंज की बोतलें हैं.

Or aap dono haath se selfie le rahe ho 👻