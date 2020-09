सुशांत के लिए फैंस के मैसेज पढ़कर रोने लगीं बहन श्वेता, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से विदा हुए काफी वक्त हो चुका है लेकिन उनका परिवार और उनके फैन्स आज भी इस तकलीफ को भुला नहीं पा रहे हैं कि उनका चहेता सितारा अब उनके बीच नहीं रहा. एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया पर सुशांत से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर के फैन्स अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं.

श्वेता सिंह कीर्ति ने क्या लिखा?

श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर ट्वीट किया, "3 लाख से ज्यादा भावुक कर देने वाले मैसेज मिले हैं. मैं इन्हें पढ़ते, सुनते और देखते हुए रोने लगी. मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती जिस तरह का प्यार और पहचान वो अपने पीछे छोड़ गया है." श्वेता ने एक क्लिप शेयर की है और पूरे वीडियो का लिंक देते हुए हैशटैग मैसेज फोर SSR लिखा है.

Received more than 3 lakhs heartwarming messages. I cried reading, listening and watching them. I cannot even fathom the kind of love and legacy he has left behind. #Message4SSR Pls, watch the whole video here: https://t.co/EDUYKKghIe pic.twitter.com/nsoWSOJZ7u