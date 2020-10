सुशांत केस: स्वरा भास्कर ने किया रिया का सपोर्ट, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद मांगी रिहाई!

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हल ही में दिल्ली के एम्स की रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट में सुशांत के मर्डर की बात को खारिज कर दिया गया है. अब इसपर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का रिएक्शन आया है. उन्होंने रिया को रिहा करने की मांग की है.

असल में एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रिया को रिहा करने की मांग की. कांग्रेस नेता की बात के समर्थन में स्वरा ने एक ट्वीट कर लिखा- "वेल डन सर!" और हैशटैग के साथ हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ लिखा- "रिलीज रिया चक्रवर्ती". स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा- ''हम सभी सुशांत जी की मृत्यु से दुखी हैं लेकिन एक महिला को आरोपी के रूप में फंसा कर उन्हें (सुशांत को) सम्मानित नहीं किया जा सकता. मैंने पहले ही कहा है कि रिया चक्रवर्ती एक बेकसूर महिला है, उन्हें और ज्यादा प्रताड़ित किए बगैर रिहा किया जाना चाहिए, वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुई हैं.''

एम्स ने अपनी रिपोर्ट में मर्डर की बात को किया खारिज

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज किया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई है उससे एक्टर की मौत आत्महत्या लगती है. इस रिपोर्ट के समाने आने के बाद से तमाम फैन्स और बॉलीवुड सेलेब्स इसपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. साथ ही सुशांत की बहन ने कहा है कि वे सच सामने आने की दुआ कर रही हैं और सीबीआई के भरोसे हैं.

Young and extraordinary individuals don’t just wake up one fine day and kill themselves. Sushant said he was being bullied and outcast, he feared for his life, he said movie mafia banned him and harassed him, he was mentally affected by being falsely accused of rape #AIIMS