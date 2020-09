जब सुशांत ने दान किए थे 1.25 करोड़, बहन बोलीं- मेरा भाई सबकी मदद करना चाहता था, शेयर किया पोस्ट

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जब तक जिंदा थे, उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की. उन्होंने हमेशा दिल खोलकर दान किया. एक्टर का विश्वास था कि दूसरों की मदद करने से खुद की जिंदगी भी खुशहाल रहती है. उन्होंने इस सीख को अपनी जिंदगी का एक अहम पहलू माना था और इसी वजह से जब भी कही संकट आया, एक्टर ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया.

जब सुशांत ने की थी नागालैंड की मदद

अब सुशांत सिंह राजपूत ने एक वक्त नागालैंड की भी दिल खोलकर मदद की थी. जब नागालैंड में बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मच गई थी, उस समय सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपये दान किए थे. उन्होंने उस बारे में सोशल मीडिया पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी, लेकिन उनकी मदद ने नागालैंड की काफी मदद की थी. अब सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया है. ये लेटर सुशांत को उस समय नागालैंड के सीएम की तरफ से दिया गाय था. सुशांत ने नागालैंड की जो मदद की थी, उसी को देखते हुए ये लेटर लिखा गया था. लेटर में सीएम बता रहे हैं कि सुशांत की इस मदद ने नागालैंड की संकट में बहुत मदद की है.

