'देश को मां समझते हैं, देशभक्ति की भावना से भरपूर', Gen Z के लिए बोले सनी देओल, क्यों निकले आंसू?

सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर रिलीज किया गया. टीजर को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सनी का रौब, दमदार आवाज और देशभक्ति की भावना देख फैंस उनके मुरीद हो गए हैं. इस खास मौके पर सनी ने देशभक्ति पर अपने विचार साझा किए और युवा पीढ़ी में अपना विश्वास जताया.
Gen Z के लिए क्या बोले सनी देओल?
'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च इवेंट में सनी देओल Gen Z की तारीफ करते दिखे. सनी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में देश की विरासत को बनाए रखने और देश की रक्षा करने की पूरी क्षमता है. जब उनसे देशभक्ति के मतलब के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि Gen Z की भूमिका देश की रक्षा और सम्मान करने की इस विरासत को आगे बढ़ाने में अहम है.
सनी देओल ने कहा- देश हमारी मां है और आज की युवा पीढ़ी भी उसे अपनी मां ही मानती है. यंग जनरेशन देश की रक्षा करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता और परदादाओं ने की थी. मुझे विश्वास है कि आज का युवा भी यही करेगा. हम इन्हें 'Gen Z' कहते हैं. भले ही कोई भी नाम दे दो, लेकिन यह तो अभी भी बच्चे ही हैं.
इमोशनल हुए सनी
अपने विचार साझा करते हुए सनी देओल काफी इमोशनल हो गए. उनकी आंखों में आंसू छलक उठे. इमोशनल होते हुए उन्होंने अपनी फिल्म का फेमस डायलॉग भी दोहराया- आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक.
बता दें कि पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी ने ये पहला इवेंट अटेंड किया है. पिता के निधन का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया. सनी की आंखों में नमी और चेहरे पर मायूसी देख फैंस भी इमोशनल हो गए.
'बॉर्डर 2' फिल्म की बात करें तो इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार में दिखेंगे. सनी की ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है.