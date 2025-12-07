scorecardresearch
 
खंडाला फार्महाउस पर नहीं मनाया जाएगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, अफवाहों पर देओल परिवार ने दिया बयान

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था, उनके 90वें जन्मदिन को लेकर खंडाला फार्महाउस पर समारोह की खबरें आईं, लेकिन देओल परिवार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया.

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के लिए हुई तैयारी (File Photo: ITG)

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. धर्मेंद्र 89 साल के थे और 8 दिसबंर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. लेकिन अफसोस बर्थडे से पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र के निधन के कुछ दिन बाद खबर आई कि सनी देओल और बॉबी देओल खंडाला स्थित उनके फार्महाउस में उनकी बर्थ एनीवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे. फैन्स के लिए भी फार्महाउस के गेट खोले जाएंगे, ताकि वो एक्टर की विरासत को सेलिब्रेट कर सकें. अब देओल परिवार ने इस तरह की सभी खबरों को खारिज कर दिया है. 

देओल परिवार ने दिया बयान
देओल फैमिली ने दिवगंत एक्टर के खंडाला फार्महाउस पर धर्मेंद्र के जन्मदिन﻿ के जश्न को लेकर कहा कि कोई भी ऐसी घटना या योजना नहीं है. फैंस से अनुरोध किया है कि वो इन रिपोर्ट्स पर ध्यान न दें. देओल परिवार ने साफ कर दिया है कि खंडाला फार्महाउस पर धर्मेंद्र की बर्थ एनीवर्सरी नहीं मनाई जाएगी. धर्मेंद्र के जन्मदिन को लेकर आईं सारी खबरें सिर्फ अफवाह हैं. 

क्या था मामला?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए लिखा गया था, धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देलोल और बॉबी देओल पिता के 90वें जन्मदिन पर फार्महाउस जाने का फैसला किया है. वो परिवार के साथ वहां जाने वाले हैं. यहां तक फैन्स को भी अपने चहेते अभिनेता की विरासत देखना का मौका मिलेगा. फैन्स फार्महाउस तक आसानी से पहुंच सकें. इसके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी करने का प्लान है. 

प्राइवेट रखा गया अंतिम संस्कार 
देओल परिवार ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी प्राइवेट तरीके से किया. धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की लोगों को कानोंकान खबर तक नहीं लगी. सनी और बॉबी देओल ने 3 दिसंबर की सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की थीं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अस्थी विसर्जन के दौरान बॉबी को इमोशनल होता भी देखा गया.

इस दौरान जब पैप्स ने सारे मोमेंट्स को कैमरे में कैद करना चाहा, तो सनी देओल उन पर भड़क गए. धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल या बॉबी देओल की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. 

