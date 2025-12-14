'खाना बनाओ, सास को प्यार करो... खुश रहेगा गोविंदा', सुनीता आहूजा को मिली थी सलाह

बॉलीवुड के जाने-माने स्टार गोविंदा इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कुछ महीनों से उनकी मैरिज लाइफ भी काफी सुर्खियों रही, जहां गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाह उड़ी. इन सब के बीच सुनीता आहूजा ने एक भी फिर बयान दिया है.

दरअसल Zoom को दिए इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा ने पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर जवाब दिए. जिसमें उन्होंने गोविंदा और अपनी

सुनीता आहूजा ने क्या कहा?

सुनीता आहूजा ने कहा, 'जब मैंने शादी की थी गोविंदा से तो मैं एक साल तक घर से बाहर नहीं निकली थी, जब तक टीना पैदा नहीं हुई थी. मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे को बड़ा करने में लग गया. मेरे को मेरी सास के साथ रहने में अच्छा लगता था क्योंकि मुझे पता था गोविंदा को अपनी मां से बहुत प्यार है. जो आज पूजा पाठ मैंने सीखा है, वो मेरी मम्मी और सास की वजह से सीखा है.'

अपने पति को खुश करने के लिए सुनीता आहूजा ने दो चीजों के बारे में भी बताते हुए कहा, 'मुझे पता है अगर पति को खुश रखना है तो एक तो खाना बनाना सीख लो, और दूसरी बात गोविंदा को लुभाना है तो उसकी मां को प्यार करो. मैं शादी करके इस घर में आई हूं, वह सिर्फ मेरी सास की वजह से है, गोविंदा की वजह से नहीं.'

मरते दम तक प्यार करूंगी- सुनीता आहूजा

वहीं पिंकविला को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था, 'मैं काफी इमोशनल हूं. मैं मरते दम तक गोविंदा से प्यार करती रहूंगी. मैं आपको बताऊंगी. इमोशनल लेवल पर मुझे कोई भी धोखा दे, चाहे मेरे बच्चे हों, मेरा पति हो, मुझे बहुत दुख होता है.'

तलाक की खबरों को किया खारिज

वहीं इससे पहले गोविंदा संग तलाक की खबरों पर रिएक्शन देते हुए सुनीता आहूजा ने इन्हें फर्जी बताया था. वहीं गोविंदा और सुनीता की बेटी ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए कहा था, 'ये सब अफवाह है. मैं इन अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देती.' गोविंदा ने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन.

