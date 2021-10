साउथ एक्टर राम चरण ने खरीदी Mercedes Maybach GLS600, करोड़ों में है कीमत

साउथ एक्टर राम चरण कारों के काफी शौकीन हैं. हाल ही में कियारा अडवाणी के साथ 'आरसी 15' की फिल्म के लॉन्च में शामिल हुए राम चरण ने खुद को एक ब्रैंड न्यू कार गिफ्ट की है. हालांकि, एक्टर ने इसकी फोटोज खुद सोशल मीडिया में शेयर नहीं कीं, लेकिन ट्विटर पर यह वायरल हो गई हैं.

एक्टर ने खरीदी नई गाड़ी

एक्टर ने Mercedes Maybach GLS600 खरीदी और कार के कस्टमाइज्ड वर्जन के प्राउड ओनर बन गए हैं. ट्विटर यूजर मनोबाला विद्याबालन द्वारा शेयर किए गए एक ट्वीट के अनुसार, राम की कार की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. मनोबाला ने सोशल मीडिया नेटवर्क पर राम और उनकी कार की कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, ''राम चरण भारत के पहले Mercedes Maybach GLS600 कस्टमाइज्ड वर्जन के प्राउड ओनर हैं. कार के इस वर्जन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. #ManOfMasessRamCharan''

#RamCharan is the proud owner of India's 1st #Mercedes Maybach GLS600 customized version.



The edition is priced around ₹4 cr.#ManOfMassesRamCharan pic.twitter.com/NlCQyj4rRa