सफल ऑपरेशन के बाद फैन का सोनू को धन्यवाद, एक्टर बोले- जल्द कॉफी पर चलेंगे

एक्टर सोनू सूद का सोशल मीडिया के जरिए फैन्स की मदद करने का सिलसिला जारी है. एक्टर को अपने काम के लिए अवॉर्ड भी मिल चुका है और पूरी दुनिया में उनकी तारीफ की जा रही है. इतना सबकुछ होने के बावजूद भी ना सोनू बदले हैं और ना ही बदला है उनका अंदाज. सोनू अभी भी अपने फैन्स की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं. उनके एक ट्वीट पर उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं.

सोनू ने फिर जीत लिया दिल

हाल ही में सोनू ने फिर एक फैन की बड़ी मदद की थी. सोनू की वजह से एक फैन का सफल ऑपरेशन हो पाया. अब उस ऑपरेशन के बाद उनके परिवार की तरफ से सोनू के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा गया. बताया गया कि सोनू का उन सभी पर अब ऐसा कर्ज है जिसे कभी नहीं चुकाया जा सकता. अब फैन के परिवार की तरफ से किए गए इस ट्वीट पर सोनू ने ऐसा रिएक्शन दिया कि हर कोई खुश हो गया. सोनू ने सीधे उस फैन के साथ कॉफी पीने की इच्छा जाहिर कर दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- अनूप ( फैन) को बोलिए, वो मुझे कॉफी पर लेकर जाएगा. सोनू ने उस ट्वीट में उन डॉक्टरों का शुक्रिया किया जिन्होंने उनके एक बार कहने पर इस परिवार की मदद की. सोशल मीडिया पर फैन और सोनू के बीच की ये बातचीत वायरल हो गई है.

Anup's operation went well yesterday and he is better now. @SonuSood Sir and @GovindAgarwal_ Sir and the whole team, we are largely indebted to you for your help. By God's grace everything went well. Thank you is all we can say to show our gratitude. Thank you so much sir & team. https://t.co/kXCWJDB4I4 pic.twitter.com/H7Y0XXeC54