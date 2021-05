कोरोना काल के त्रासदी भरे माहौल में एक्टर सोनू सूद लोगों की हर संभव सहायता कर रहे हैं. किसी को वैक्सीन दिलवाने की तो किसी को ऑक्सीजन पहुंचाने की, सोनू अपनी तरफ से कोरोना मरीजों को हर तरह की मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. वे और उनकी टीम लगातार लोगों की सहायता के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं.

लेक‍िन एक ओर जहां सोनू कई लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए हैं वहीं दूसरी ओर कई लोग मदद के बावजूद कोरोना से जंग हार गए हैं. ऐसी ही एक कोरोना मरीज की मौत पर सोनू सूद ने अफसोस जताया है. एक्टर ने नागपुर की एक बच्ची जो कि कोरोना से संक्रमित थी, उसके गुजर जाने पर अपना दुख बयां किया.

वे लिखते हैं- भारती, नागपुर की एक यंग गर्ल जिसे मैंने एयर एंबुलेंस के जर‍िए मदद पहुंचाई, वह हैदराबाद में रात में नहीं रही. वह महीने भर से ECMO मशीन पर अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही. मैं उसके और उसके पर‍िवार के लिए प्रार्थना करता हूं. काश मैं उसे बचा पाता. जिंदगी बहुत गलत करती है.

Bharti, a young girl from Nagpur whom I airlifted on an air ambulance to Hyderabad passed away last night.She battled for her life on an ECMO machine for a month. My heart goes out to the family members and everyone who prayed for her.Wish I could save her. Life is so unfair 💔