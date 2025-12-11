scorecardresearch
 
नागा चैतन्या के साथ खुश शोभिता, शादी को बीता एक साल, बोलीं- उनके साथ खुद को...

नागा चैतन्या के साथ शोभिता धुलिपाला की शादी को एक साल बीत चुका है. अभी वो दो फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन इस हेक्टिक शिड्यूल में शादीशुदा लाइफ को भी एन्जॉय कर रही हैं.

शोभिता-नागा की शादी को हुआ एक साल (Photo: Screengrab)
शोभिता-नागा की शादी को हुआ एक साल (Photo: Screengrab)

बीते साल शोभिता धुलिपाला ने नागा चैतन्या के साथ शादी की थी. नागा की ये दूसरी शादी थी. शादी को एक साल बीत चुका है और दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर इमोशनल और काफी ग्राउंडिंग हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में शोभिता ने अपनी शादीशुदा लाइफ पर बात की. 

शोभिता ने रखी राय
एक्ट्रेस ने न्यूज18 Showsha संग बातचीत में कहा- प्यार उस रिएलाइजेशन से आता है, जहां आप खुद को पूरा मानते हैं, समझते हैं और आपका पार्टनर आपके अंदर से वो चीजें बाहर निकालकर लाता है जो आपके अंदर होती हैं, बस आप खुद उसको देख नहीं पाते. 

मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात में भरोसा रखती हूं कि एक इंसान कभी पूरा नहीं हो सकता. कोई और उसकी जिंदगी में अगर आता है, तभी वो खुद को पूरा समझता है. मुझे लगता है कि हम अकेले रहकर भी पूरे ही होते हैं. पर अब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं नागा के बिना खुद को पूरा समझ नहीं पाती हूं. 

सेट पर शोभिता ने बनाया खाना ((Photo: Instagram @sobhita))
'तुम्हें नहीं आता...', पति ने दिया था ताना! एक्ट्रेस ने दिया जवाब, कड़ी धूप में खुद बनाया खाना 
मैं थोड़ा इमोशनल महसूस कर रही हूं, मेरे लिए ये थोड़ी Carl Jung की थियोरी की तरह है. कुछ लोग सोचते हैं कि उनके सोलमेट जब उन्हें मिलेंगे तभी वो खुद को पूरा समझेंगे. पर मैं ऐसा नहीं सोचती. मुझे लगता है कि हम अपने आप में पूरे होते हैं. कोई जब आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, वो असल में आपका पार्टनर होता है. जो आपको आपके उन पार्ट्स के बारे में याद दिलाए जो आपकी पर्सनैलिटी में छिपे हैं. 

मेरी जिंदगी शादी के बाद काफी बिजी हो गई है. मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं चिल करूंगी, हैदराबाद थोड़ा एक्स्प्लोर करूंगी. पर मैं लगातार दो फिल्मों की शूटिंग में बिजी चल रही हूं. करीब 160 दिन हो चुके हैं शूट करते हुए. मैं तमिल नाडू में हूं. रही बात नागा के साथ इन सबके बीच समय बिताने की तो जब आपको कुछ करना पसंद होता है तो आप करते हो. और आपको वो ईजी महसूस होता है. अगर आपको कुछ करने का मन नहीं होता है तो आप उसके लिए वहीं कहते हो कि ये मुश्किल है.

