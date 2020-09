श्वेता ने भाई सुशांत की फोटो शेयर कर फैंस को दिलाया भरोसा, कहा- 'प्रार्थना से चमत्कार होते हैं'

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तीन महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है पर अब तक उनकी मौत से पर्दा हटा नहीं है. सीबीआई से लेकर एनसीबी और ईडी तक सुशांत केस में हर तरह के एंगल से एक्टर की मौत का कारण जानने में लगी हुई है. जिसमें ड्रग्स एंगल ने अब सबसे ज्यादा तूल पकड़ लिया है और इस कारण सुशांत की मौत का राज कहीं ना कहीं भटकता नजर आ रहा है. लेक‍िन इन सबके बीच सुशांत का पर‍िवार बेटे को न्याय दिलाने के लिए अभी भी अड‍िग खड़ा है. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई सुशांत की फोटो साझा करते हुए लोगों से प्रार्थना करने की अपील की है.

श्वेता ने गुरुदारे में सुशांत की हाथ जोड़े एक तस्वीर साझा की है. इसी के साथ उन्होंने लिखा- 'प्रार्थना करें...क्योंकि जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो चमत्कार होते हैं.' यह पोस्ट सुशांत के फैंस के लिए बड़ी प्रेरणा है जो एक्टर को इंसाफ दिलाने के आंदोलन में उनका मनोबल बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है.

PRAY.... Because when prayers are heard miracles happen! 🙏 pic.twitter.com/h3kMt7LSvq