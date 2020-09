सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब तीन महीने होने जा रहे हैं,लेकिन उनके जाने के बाद शुरू हुए विवाद अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा है. अब इस समय सुशांत की मौत पर भी सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल देखने को मिल रहा है. अंकिता के लेटर के बाद शिबानी ने उन्हें घेरने की कोशिश की. उन्होंने अंकिता को 2 मिनट का फेम लेने वाला तक बता दिया. लेकिन अब शिबानी का ये कहना उन्हीं के लिए भारी पड़ गया है.

सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में कई फैन्स आ गए हैं. हर कोई शिबानी पर तंज कसते हुए पूछ रहा है कि उन्हें जानता कौन है. अंकिता की दोस्त और पवित्र रिश्ता में उनके साथ काम कर चुकीं अपर्णा दीक्षित ने ना सिर्फ अपनी दोस्त का बचाव किया है बल्कि यहां तक कहा है कि अगर अंकिता को दो मिनट का फेम चाहिए होता तो वे सुशांत संग ब्रेक अप के बाद खूब बवाल कर सकती थीं. वहीं ये भी कहा गया कि किसी के परिवार के साथ मुश्किल समय में खड़ा होना इंसानियत में गिना जाता है.

अंकिता को घेरना शिबानी को पड़ा भारी

अब अंकिता के दोस्त ने जैसे ही उन्हें सपोर्ट किया, इसके बाद तो सोशल मीडिया पर शिबानी दांडेकर को ट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो गया. हर किसी ने उल्टा शिबानी पर दो मिनट का फेम लेने का आरोप जड़ दिया. एक यूजर लिखते हैं- किसी को भी एक अपराधी के दोस्त की सलाह की जरूरत नहीं है. हमने देखा है कि रिया ने किस तरह से सुशांत पर आरोप लगाए हैं. वैसे अंकिता तो पहले से ही फेमस हैं. उन्हें दो सेकेंड फेम की जरूरत नहीं. दूसरे यूजर लिखते हैं- मिस शिबानी अगर आप फरहान की गर्लफ्रेंड ना होतीं, तो शायद कोई आपको जानता भी नहीं. अंकिता ने तो कई साल संघर्ष किया है. वो आत्मनिर्भर हैं, टैलेंटेड हैं. 2 सैकेंड का फेम तो आपको मिल रहा हैं, वो तो 2009 से फेमस हैं. ऐसे और भी कई ट्वीट इस समय वायरल हो रहे हैं. शिबानी पर खूब निशाना साधा जा रहा है और अंकिता का सपोर्ट किया जा रहा है.

Nobody needs advise from a criminals bestie we have seen how good is rhea in her relationship blaming deceased person continuously and #AnkitaLokhande is already famous she dont need 2sec fame like you want.. https://t.co/p0oIeKEwiP — Mini Sharma (@MiniSha68863090) September 10, 2020

Ankita does not need two minutes of fame, she already has plenty of it...whereas Shibani, better known as Farhan Akhtar's gf, maybe she does😒😏 — Tina 🔱💫🦋❤️ (@ghoshtina32) September 10, 2020

Selectively Smashing patriarchy. Supporting one woman and defaming other two?

Its quite evident Ms. Dandekar how biased you are #AnkitaLokhande https://t.co/Ull4HP4SO1 — Bold n Beautiful (@trushnaparekh) September 10, 2020

मालूम हो कि शिबानी ने कहा था कि अंकिता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सुशांत रिया से प्यार करते थे. पोस्ट में ये भी कहा गया था कि अंकिता के दिल में काफी नफरत भरी हुई है और वे एक प्रोपोगेंडा चला रही हैं. अब अंकिता की जगह उनके फैन्स ने ही शिबानी को इन आरोपों का जवाब दे दिया है.