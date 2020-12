सुशांत केस को बीते 6 महीने, शेखर सुमन बोले- अब क्लोजर का समय

सुशांत सिंह राजपूत का निधन साल 2020 की बुरी घटनाओं में से एक रहा. उनकी मौत का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है. एक्टर की फैमिली समेत शुभचिंतकों ने एक्टर को न्याय दिलाने के लिए जमीन-आसमान एक कर दिए. सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई मगर इसका भी कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है. यही वजह है कि अब धीरे-धीरे लोगों की उम्मीद सुशांत मामले में टूटती नजर आ रही है. एम्स की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद से इस मामले में सीबीआई भी ढीली होती नजर आ रही है. इस पर शेखर सुमन ने रिएक्ट किया है.

शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए कहा- कल सुशांत को गए हुए 6 महीने पूरे हो जाएंगे. अभी तक हम सभी फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं. कौन दोषी है इससे किसी कोई फर्क नहीं. तो हम लोग क्यों अभी भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए रो रहे हैं. क्या वाकई कोई उम्मीद बची है. चलो हम सब मिल कर कल अपनी आवाज फिर से बुलंद करें. उन्होंने आगे कहा- सारे न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से मैं ये अपील करता हूं कि सुशांत केस पर एक बार फिर वापस जाने की जरूरत है. क्योंकि ''जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड.'' एक्टर को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं और अब इस केस के समापन का वक्त आ गया है.

