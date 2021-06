फिल्में नहीं तो गाने कर लो, शाहरुख खान के फैंस को खुश कर देगा इस सवाल का जवाब

एक्टर शाहरुख खान 2018 के बाद से स्क्रीन पर नहीं दिखे हैं. 2018 में वो फिल्म जीरो में नजर आए थे. इस फिल्म में कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मी भी लीड रोल में थी. हालांकि, फिल्म को फैंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. अब अक्सर शाहरुख सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं. वो फैंस के साथ बातचीत करते हैं. शुक्रवार को उन्होंने Ask Me Anything सेशन में फैंस के कई सावलों के जवाब दिए.

एक यूजर ने उनसे पूछा- इस समय मूवी रिलीज एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है, डांस नंबर के बारे में क्या ख्याल है, जो हमें कुछ समय के लिए पकड़कर रख सके. इसके रिप्लाई में शाहरुख ने लिखा- नहीं यार अब तो बहुत सारी मूवीज ही आएंगी.



रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में क्या पक रहा?

वहीं एक यूजर ने पूछा- रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की किचन में इन दिनों क्या पक रहा है? इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा- 'कुछ बहुत ही मसालेदार फिल्म.'

राजकुमार हिरानी संग काम कर रहे शाहरुख?

इसके अलावा एक यूजर ने ये भी सवाल किया कि क्या आप राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हो? इस पर उन्होंने कहा- बस उन्हें फोन करके रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं. वो देर तक सोते हैं. बता दें कि बीते दिनों शाहरुख के राजकुमार हिरानी संग फिल्म को लेकर खबरें आई थी.

अपकमिंंग प्रोजेक्टस की बात करें तो वो फिल्म पठान में दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. ऐसी भी खबरें आई थीं कि इस फिल्म के लिए शाहरुख 100 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं.