'चक दे पार्ट 2 का समय आ गया है' शाहरुख से बोले महिला हॉकी टीम के कोच

Tokyo Olympics 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार की हार के बाद बॉलीवुड की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है. बॉलीवुड के किंग उर्फ शाहरुख खान ने भी भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्यों के लिए दिल को छूने वाला ट्वीट किया है. शाहरुख खान ने बीते दिनों भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमिफाइनल में पहुंचने पर भी उन्हें ढेरों बधाई दी थी.

शाहरुख ने किया सपोर्ट

अब सेमिफाइनल मैच को हारने के बाद शाहरुख खान ने एक बार फिर से टीम की हौसला अफजाई की. उन्होंने टीम की इस हार को भी जीत का तमगा दिया है. शाहरुख ने भारतीय महिला हॉकी टीम को सभी के लिए प्रेरणा बताया है. शाहरुख खान ने लिखा, 'दिल टूटा है लेकिन सिर ऊंचा रखने के लिए वजहें हैं. भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत अच्छा खेला है. आप ने भारत में सभी को प्रेरित किया है. यह अपने आप में ही जीत है.'

Heartbreak!!! But all reasons to hold our heads high. Well played Indian Women’s Hockey Team. You all inspired everyone in India. That itself is a victory.

टीम के सोच ने कहा शुक्रिया

शाहरुख खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ऐसे में टीम के कोच Sjoerd Marijne ने शाहरुख खान को शुक्रिया कहा है. Sjoerd Marijne ने लिखा, 'आपके प्यार के लिए शुक्रिया शाहरुख. बॉलीवुड के बेस्ट से सपोर्ट मिलना अच्छा लगा. चक दे पार्ट 2 का समय आ गया है, आप क्या कहते हैं?'

Thank you @srk for all the love ! It's great to have support from the best in Bollywood. It's time for Chak De part 2, what say? 😊 https://t.co/ikJQv3VjdL