scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'घर का काम करने में कैसी दिक्कत?' वर्किंग महिलाओं से सीमा पाहवा का सवाल, बोलीं- स्वभाव के खिलाफ...

मनोज और सीमा पाहवा ने जेंडर रोल्स और पारंपरिक परिवारिक भूमिकाओं पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा पीढ़ियों से चला आ रहा है और यह जेनेटिक व्यवहार से जुड़ा है.

Advertisement
X
सीमा पाहवा ने कह दी बड़ी बात (Photo: Instagram)
सीमा पाहवा ने कह दी बड़ी बात (Photo: Instagram)

रियल-लाइफ और ऑन-स्क्रीन कपल मनोज पाहवा और सीमा पाहवा को हाल ही में वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' में साथ देखा गया था. अब उन्होंने समाज में जेंडर रोल्स पर खुलकर बात की है और बताया कि कैसे इन भूमिकाओं ने पीढ़ियों से परिवारों में उम्मीदें गढ़ी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पारंपरिक रूप से पुरुष ही कमाने वाले रहे हैं, इसलिए महिलाओं को घर की जिम्मेदारी लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए.

सीमा पाहवा ने महिलाओं पर क्या कहा? 

सीमा पाहवा ने पारंपरिक भूमिकाओं के बनने और महिलाओं के घरेलू जिम्मेदारियां उठाने के पीछे के कारण पर अपनी राय रखी. उन्होंने डिजिटल कमेंट्री संग बातचीत में कहा, 'जब पुरुष और महिला के बीच काम का बंटवारा हुआ कि पुरुष बाहर काम करेंगे और महिला घर संभालेगी, तो इसके पीछे शायद महिला का स्वभाव रहा होगा. महिला स्वभाव से बहुत कोमल होती है और वह जन्म से मां होती है. घर की जिम्मेदारी उसके लिए अपने आप आ जाती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Soha Ali Khan, Sharmila Tagore
दूसरे धर्म में रचाई एक्ट्रेस ने शादी, मां को 'बॉयफ्रेंड' पर नहीं था भरोसा, बोलीं- वो नहीं करेगा 
Sonam Kapoor
Sonam Kapoor ने Baby Bump को थामकर जमकर दिए पोज! 
DDLJ 30 Years: शाहरुख-काजोल का इमोशनल रियूनियन 
Salil Ankola का खुलासा: शराब, संघर्ष और वापसी 
Deepika Padukone का Ranveer की ‘Dhurandhar’ पर रिएक्शन 

शादी के बाद अपनी जिंदगी पर विचार करते हुए सीमा ने कहा कि उन्होंने खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और सास-ससुर की देखभाल जैसे घरेलू काम संभाले. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने इसके खिलाफ बगावत नहीं की. मैंने सोचा कि मुझे यह काम करना है क्योंकि ये मेरी ड्यूटीज हैं. और यह कोई बंधन नहीं है. मुझे इससे संतुष्टि मिलती है. मैं मनोज के शूट पर जाने के लिए खाना बनाती हूं और उनसे कहती हूं कि मैं यह आपके लिए नहीं कर रही, मैं यह अपने लिए कर रही हूं, क्योंकि मुझे इससे अच्छा लगता है.'

Advertisement

युवा पीढ़ी के जेंडर रोल्स पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा, 'मैं युवाओं से बुजुर्ग महिला की तरह बात करती हूं जब वे जेंडर रोल्स के खिलाफ बगावत करते हैं... घर का काम करने में क्या समस्या है. मैं खुद भी करियर ओरिएंटेड महिला हूं और काम और घर दोनों को बैलेंस कर रही हूं. अगर हम घर के काम को छोटा समझेंगे, तो हम महिलाएं अपने स्वभाव के खिलाफ जा रही हैं.'

मनोज पाहवा ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं और घरेलू भूमिकाओं को लंबे समय से चले आ रहे मानव व्यवहार से जोड़ा. उन्होंने कहा, 'यह जेनेटिक व्यवहार है. जब पुरुष शिकार करने जाते थे, तब महिलाएं घर पर बच्चों की देखभाल करती थीं. पुरुष ही शिकार करके खाना जुटाता था. आधुनिक समाज में लड़कियां फंस गईं, क्योंकि यह स्वभाव उनमें जेनेटिक रूप से मौजूद है लेकिन वे स्वतंत्र भी बनना चाहती हैं. डबल चक्कर में खुद ही फंस गईं. अब उन्हें घर और बाहर दोनों काम करने पड़ रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि समाज में बदलाव आने में समय लगता है. मनोज बोले, 'जेनेटिक व्यवहार बदलने में हजारों साल लगते हैं. अब हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं, जहां महिलाओं का अच्छा करियर होने पर पुरुष घर पर रहते हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement