बॉयफ्रेंड की मौत के सदमे से अभी तक नहीं उभरीं संजय दत्त की बेटी त्रिशाला, ले रहीं मदद

एक्टर संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. भले ही त्रिशाला को फिल्म इंडस्ट्री से कोई लगाव ना हो लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी है. ऐसे में त्रिशाला समय-समय पर फैन्स संग रूबरू भी होती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्ताग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा.

इस सेशन में उन्होंने अपने फैन्स के कई सवालों के जवाब दिए. कुछ ने उनके पिता संजय दत्त के ड्रग एडिक्शन के बारे में पूछा तो कई ने उनकी जिंदगी के बारे में सवाल किए. ऐसे में ही फैन ने त्रिशाला के दिवंगत बॉयफ्रेंड और उनकी मौत से डील करने के बारे में उनसे पूछा. फैन ने सवाल किया- ''आपने अपने बॉयफ्रेंड/करीबी को खोने की बात के साथ कैसे डील किया. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझमें जान ही नहीं है.''

सपोर्ट ग्रुप्स और थेरापिस्ट की मदद ले रहीं त्रिशाला

इसके जवाब में त्रिशाला ने बताया कि वह अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को खोने की बात से डील कर रही हैं. उन्होंने जवाब लिखा, ''मैं अभी भी इससे डील कर रही हूं. मैंने इसके लिए काफी मदद ली है. अभी भी मदद ले रही हूं. कोविड की वजह से मैंने जो भी सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किए थे वो वर्चुअल हो गए हैं. मैं अपने ग्रीफ थेरापिस्ट से हफ्ते में एक बार वर्चुअली मिलती हूं. मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समय बिताती हूं. मैं इस समय खुद को खोज रही हूं.''

त्रिशाला ने आगे लिखा, ''मैं उसके जाने के बाद थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया से भी हट गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए प्राइवेट समय चाहिए था. एक पल में ही किसी की भी जिंदगी बदल सकती है. मुझे जो मैंने खोया है उसका एहसास करना था, उससे भागना नहीं था. मेरे ग्रीफ थेरापिस्ट ने मेरी बहुत मदद की है. और अब डेढ़ साल बाद मैंने उसे खोने की बात को अपनाना शुरू कर दिया है.''

फैन को हिम्मत देते हुए त्रिशाला ने लिखा, ''यह बातें अपना समय लेती हैं. मुझे भी उसके बिना ऐसा लगता है कि मुझमें जान नहीं है. लेकिन मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाउंगी. मैंने महामारी के बावजूद बहुत प्रोग्रेस की है और मैं खुद को ठीक होने का समय दे रही हूं. आप भी खुद को ठीक होने का समय दो. (हग्स)''