तोरबाज का ट्रेलर रिलीज, संजय दत्त को दोबारा देख खुश हुए फैन्स

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बहुप्रतीक्षित फिल्म तोरबाज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और ट्रेलर रिलीज होते ही इस पर लाखों की तादात में व्यूज आ गए हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपने बच्चों को आतंकी गतिविधि में खो दिया और अब रिफ्यूजी कैंप के बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता है.

फिल्म का ट्रेलर वीडियो नेटफ्लिक्स इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है और कमेंट बॉक्स में फैन्स ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं. कैंसर से जंग जीतकर लौटे संजय दत्त के ठीक होने के बाद ये उनकी पहली फिल्म है. कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा- फाइनली वो वापस आ गया.

एक अन्य यूजर ने लिखा- काश ये फिल्म कुछ फर्क ला सके. एक छोटे कदम के साथ एक बड़े सफर की शुरुआत की गई है. संजय ने वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है जिसे देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- संजय बाबा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, ईश्वर ने हमारी दुआएं सुन लीं. आपकी फिल्म जरूर देखूंगा. ईश्वर आपकी हिफाजत करे.

एक यूजर ने फिल्म की तारीफ में लिखा- बहुत ही अच्छा व मजबूत संदेश है. लगता है कि काफी दमदार है, इंतजार रहेगा. एक यूजर ने लिखा- जैसी उम्मीद की थी उससे अच्छा है. तोरबाज देखने के लिहाज से और इंस्पिरेशन के लिहाज से बहुत अच्छी है. एक यूजर ने लिखा कि ये फिल्म नेटफ्लिस इंडिया को बड़ा हिट देगी.

