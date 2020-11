कॉल सेंटर में मिर्जापुर के गुड्डु पंडित ने की नौकरी, बताई पहली सैलरी

कमाई इंसान की जिंदगी का कटु सत्य है. अपने आप को पालने, परिवार को संभालने या फिर किसी ट्रिप पर ही जाने के लिए इंसान को पैसे कमाने ही पड़ते हैं. बॉलीवुड स्टार्स इंडस्ट्री के सबसे आमीर लोगों में से क्यों ना हो लेकिन शुरुआती दिनों में उन्होंने भी स्ट्रगल किया था और आम नौकरियों से पैसे कमाए थे. अब अली फजल ने बताया है कि उनकी पहली सैलरी क्या थी.

इतनी थी अली फजल की पहली सैलरी

अली फजल ने ट्वीट किया कि उनकी पहली सैलरी 8000 रुपये थी. यह पैसा उन्होंने 19 साल की उम्र में कॉल सेंटर में काम करके कमाए थे. उन दिनों अली कॉलेज में पढ़ा करते थे और कॉलेज की फीस भरने के लिए उन्होंने कॉल सेंटर में नौकरी की थी.

First salary - 8000/-

Age - 19

Call centre during college to fund college fee. https://t.co/z2julqM576 — Ali Fazal M / میر علی فضل / अली (@alifazal9) November 18, 2020

असल में ट्विटर पर एक ट्वीट चेन चल रही है, जिसमें यूजर्स अपनी पहली सैलरी, उम्र और किस काम को करने कमाई की यह बता रहे हैं. अली फजल से पहले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपनी पहली सैलरी बताई थी. अनुभव् ने बताया कि उन्होंने 18 साल की उम्र में एक 7वीं क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन देकर 80 रुपये कमाए थे. उस समय अनुभव इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और उन्होंने यह पैसे अपने स्मोकिंग के शौक को पूरा करने के लिए कमाए थे.

बता दें कि अली फजल ने इंग्लिश और हिंदी में आई श्रिया सरन की फिल्म The Other End of the Line में पहली बार काम किया था. डायरेक्टर James Dodson की यह फिल्म साल 2008 में आई थी. इसके बाद अली फजल, आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में जॉय लोबो का किरदार निभाया था. साल 2011 में फिल्म ऑलवेज कभी कभी में उन्हें लीड रोल में देखा गया और 2013 में आई फुकरे ने उन्हें पहचान दिलाई.