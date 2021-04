RadheTrailer से पहले सलमान खान ने शेयर किया शानदार पोस्टर, बोले-आ रहा हूं

सलमान खान की फिल्म राधे: योर मास्टर वॉन्टेड भाई का इंतजार फैंस लम्बे समय से कर रहे हैं. ऐसे में अब फिल्म का ट्रेलर आखिरकार रिलीज होने जा रहा है. आज सुबह 11 बजे सलमान खान अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने जा रहे हैं. लेकिन इससे पहले उन्होंने फैंस के लिए फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया है.

आ रहे हैं सलमान भाई

इस पोस्टर में आप सलमान खान को दो रूपों में देख सकते हैं. एक तरफ वह ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट और बंडाना बांधे बंदूक ताने खड़े नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वह ब्लू शर्ट पहने कंधे पर डंडा लिये लोगों के साथ खड़े हैं. पोस्टर में बताया गया है कि सलमान खान की ये फिल्म 13 मई को रिलीज होगी. इस पोस्टर को शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, ''आ रहा हूं, आपका मोस्ट वॉन्टेड भाई.''

