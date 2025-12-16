शादियों में डांस करने पर सैफ को बुआ ने मारा था ताना, हुए शर्मिंदा, बोले- अब सूट नहीं करता

उदयपुर में हाल ही में हुई एक वायरल शादी में कई बड़े एक्ट्रेस ने परफॉर्म किया था. इसमें करण जौहर, रणवीर सिंह और जाह्नवी कपूर जैसे नाम शामिल थे. एक दूसरी हाई-प्रोफाइल शादी में शाहरुख खान और सलमान खान को भी दूल्हा-दुल्हन के साथ डांस करते देखा गया. जहां कई ए-लिस्ट स्टार्स आज भी शादियों में परफॉर्म करते हैं, वहीं सैफ अली खान ऐसे कार्यक्रमों से ज्यादातर दूरी बनाए हुए हैं.

और पढ़ें

बुआ ने मारा था सैफ को ताना

हाल ही में एक बातचीत में सैफ ने अपने इस फैसले के बारे में बताया. उन्होंने साफ किया कि वह उन एक्टर्स को जज नहीं करते जो शादियों में डांस करते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि ऐसे परफॉरमेंस अब उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें सूट नहीं करते. द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए सैफ ने कहा कि जब वह छोटे थे, तब उन्हें शादियों में डांस करने से कोई आपत्ति नहीं थी. हालांकि एक शाही परिवार से आने के कारण उन्हें एक बार अपने ही सामाजिक दायरे की शादी में परफॉर्म करने पर अपनी बुआ से अपमान भी झेलना पड़ा था.

उन्होंने कहा, 'मैं एक बार बॉम्बे में एक शादी में डांस कर रहा था. मेरी बुआ, जो मेरे पिता की बहन हैं और काफी रॉयल लेडी हैं. वो बैकस्टेज आईं और बोलीं, 'मुझे मत बताओ कि तुम इस शादी में डांस कर रहे हो.' तो यह भी एक वजह है. आप जानते हैं, अगर आप खुद को एक एंटरटेनर मानते हैं और कोई पारिवारिक रिश्ता या आपको अपमानित करने वाली बुआ नहीं है, तो फिर यह ठीक है.'

Advertisement

सैफ अली खान आगे फिल्म स्टार होने और एलीट सोशल सर्कल का हिस्सा होने के बीच के टकराव को समझाया. उन्होंने कहा, 'फिल्म एक्टर होने और उसी समाज का सदस्य होने, जहां शादी हो रही है, इस द्वंद्व में कभी-कभी एक डिस्कनेक्ट होता है. मंच को आपको हमेशा एक स्टार की तरह ट्रीट करना चाहिए. आपको ज्यादा करीबी नहीं होना चाहिए…'

जब उनसे पूछा गया कि क्या शादियों में डांस करना किसी एक्टर को 'करप्ट' करता है, तो सैफ ने जवाब दिया, 'नहीं, बल्कि यह तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वह यह है कि आप सिर्फ पैसों के लिए फिल्में करें.'

पैसों के लिए स्टेज पर नाचे हैं सैफ

सैफ ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने एक बार पुर्तगाल में एक शादी में डांस किया था और वह अनुभव उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा, 'मैंने पुर्तगाल में एक शादी में डांस किया था और वह कमाल का था. उस आदमी के शानदार विला में एक स्टेज था. विदेश में, एक खास तरीके से किया जाए तो यह सही लगता है. हरियाणा में करने में कुछ ज्यादा पब्लिक या ज्यादा इंटेंस महसूस होता है. मुझे लगता है कि आपको इस बात को लेकर सजग रहना चाहिए कि आप खुद को कितना बाहर दिखा रहे हैं.'

Advertisement

सैफ ने माना कि जब वह छोटे थे, तब उन्होंने शादी-समारोहों में परफॉर्म किया था. लेकिन अब यह उन्हें आकर्षित नहीं करता. उन्होंने कहा, 'जब कोई बिलियनेयर शहर में आता है और वह चाहता है कि 20 एक्टर्स परफॉर्म करें, तो वह शानदार होता है. हम सबने रमेश भाई की शादी या किसी और की शादी में ऐसा किया है और मोटी रकम ली है. शायद आज यह उन चीजों में फिट नहीं बैठता, जिनमें मैं खुद को बहुत सहज महसूस करता हूं. लेकिन यह सिर्फ मेरी बात है. मुझे यकीन है कि दूसरे कलाकारों को यह पसंद होगा.'

स्टार्स की वैल्यू हो रही कम

एक्टर ने यह भी कहा कि आज के दौर में स्टारडम की वैल्यू कम हो रही है, जिसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई देना है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आज के समय में इंस्टाग्राम जैसी चीजों के साथ, जो मुझे एक तरह से खतरनाक लगती है, आप लगातार दिखकर ख़ुद को कम कर रहे हैं. लोग अब किसी भी फिल्म एक्टर को देखकर हैरान नहीं होते. लेकिन मैं आज भी कभी-कभी अजय देवगन जैसे एक्टर को देखता हूं, जो थोड़ा प्राइवेट रहते हैं, और उन्हें स्क्रीन पर देखकर उत्साहित होता हूं, क्योंकि आज की करेंसी वही थोड़ी दूरी बन गई है.'

Advertisement

सैफ ने यह भी माना कि पैपराजी कल्चर ने भी स्टार की वैल्यू पर असर डाला है. उन्होंने कहा, 'पैपराजी भी, भगवान उनका भला करे, हर बार जब वे आपकी तस्वीर लेते हैं, मुझे लगता है कि आप फिर से कम हो गए, क्योंकि आप एक बार और दिख गए और हमेशा सबसे दिलचस्प तरीके से नहीं.'

---- समाप्त ----