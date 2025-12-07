scorecardresearch
 
साए की तरह किया पीछा... दी भद्दी गालियां, ट्रॉमा से गुजरी एक्ट्रेस, बोली- मेरे कैरेक्टर पर...

एक्ट्रेस साहिबा बाली ने बताया कि कैसे एक खतरनाक स्टॉकर सालों तक उनका पीछा करता रहा, उनकी हर हरकत पर नजर रखता था और फर्जी अकाउंट बनाकर उन्हें मेंटली परेशान करता था. आखिरकार उन्होंने कानूनी मदद लेकर इस शख्स से पीछा छुड़ाया.

साहिबा बाली ने सुनाई खौफनाक आपबीती (Photo: Instagram @sahibabali)

तनाव और बार्ड ऑफ ब्लड जैसी हिट सीरीज का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस साहिबा बाली एक घातक स्टॉकर का शिकार हो चुकी हैं. वो बताती हैं कि उनका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा था. बड़ी मुश्किल से वो उस शख्स से पीछा छुड़ा पाईं. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वो शख्स उन पर लगातार नजर रखता था और परेशान करता था. 

साहिबा का छलका दर्द

साहिबा ने डिटेल में अपनी आपबीती सुनाई. हॉटरफ्लाई से साहिबा बोलीं- एक शख्स था जो मेरी लाइफ से बहुत ऑब्सेस्ड था. वो मेरी लाइफ के फैक्ट्स लेकर अपनी खुद की कहानियां बनाता था. लेकिन घटिया बात क्या होती थी कि वो जो भी फैक्ट्स लेता वो होते सब सही थे. मान लो, अगर मैं मुंबई में हूं 16 नवंबर को, तो वो उसे पता रहेगा. मैं किससे मिल रही हूं ये भी उसे पता होता था. उसके स्टोरीज मैं कहीं नहीं लगा रही. मैं कहीं पब्लिक में भी किसी से नहीं मिल रही, लेकिन उसे सब पता है. 

''अब होता क्या था कि अगर मैं कभी कोई पोस्ट करूं तो उसी दिन उसी समय एक इंसान वैसा ही, मुझसे मिलता-जुलता पोस्ट कर देता था. यहां तक कि कैप्शन भी मेरे से मिलता-जुलता होता था. ताकि हमारे डेटिंग की खबरें बन सके. मतलब इस हद तक क्रेजी फैक्ट्स और मनगढ़ंत स्टोरी क्रिएट करता था. उनका लास्ट नेम है- गावड़े. उन्होंने कई सारे अकाउंट्स बना रहे थे, जैसे- तृप्ति गावड़े, आदित्य गावड़े. और ये मुझे हर जगह दिखते थे, उसी जगह उसी वक्त पर, अब चाहे उस पोस्ट में मुझपर गलत आरोप लगाए जा रहे हों, या मेरे कैरेक्टर पर बात की जा रही हो. या फिर मुझे किसी और के साथ लिंक ही क्यों ना किया जा रहा हो.'' 

साहिबा ने ली कानून की मदद

साहिबा ने आगे बताया कि कैसे उनके वकील दोस्त ने उनकी मदद की. वो बोलीं- मैंने वकील से पूछा कि क्या कर सकते हैं ऐसे में? उसने बताया कि आप वुमन सेल से बात कर सकते हो. किसी प्रो-बोनो वकील से भी बात कर सकते हो. हमारे पास बजट की कमी है. लेकिन उनको बस एक कम्प्लेंट उस इंसान के खिलाफ लेटर पुलिस के लिए लिखा चाहिए होता है. फिर आप साइबर सेल के पास जाते हो, जो कि फ्री में काम करती है. इसके बाद मेरी वकील ने उस सभी आईडी पर रोक का मेल भेजा. 

'अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे 160 पोस्ट पेज की कॉपीज का फोल्डर पड़ा है. उसके इस हद तक मेरे खिलाफ पोस्ट किए थे और पीछे पड़ा था.'

साहिबा हाल ही में बिग बॉस 19 में अपनी दोस्त फरहाना भट्ट को सपोर्ट करने पहुंची थीं. दोनों साथ में तृप्ति डिमरी की लैला मजनूूं फिल्म में साथ काम कर चुके हैं. 

---- समाप्त ----
