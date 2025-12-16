'कांतारा' की मिमिक्री कर फंसे रणवीर, ऋषभ शेट्टी बोले- दैवीय शक्तियां बहुत पवित्र

साउथ एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह के 'कांतारा' के पवित्र दैव दृश्य की नकल करने को लेकर चल रहे विवाद पर बात की है. ऋषभ ने जोर देकर कहा कि आस्था और परंपरा से जुड़े कुछ ऑनस्क्रीन पलों के साथ संवेदनशीलता बरतनी चाहिए.

ऋषभ शेट्टी ने कही ये बात

हाल ही में चेन्नई में एक बिहाइंडवुड्स इवेंट में ऋषभ शेट्टी ने बिना रणवीर का नाम लिए इस मुद्दे पर बात की. एक्टर की टिप्पणियां 'धुरंधर' स्टार के 'कांतारा' फिल्म के ऋषभ के किरदार की नकल करने के बाद आई हैं. अपनी असहजता व्यक्त करते हुए शेट्टी ने कहा कि हालांकि सिनेमा में अक्सर अभिनय और नाटकीयता शामिल होती है, लेकिन 'कांतारा' में दैव तत्व का गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व है.

उन्होंने कहा, 'वो मुझे असहज करता है. फिल्म का ज्यादातर हिस्सा सिनेमा और परफॉरमेंस है. लेकिन दैव तत्व संवेदनशील और पवित्र है. मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसे स्टेज पर परफॉर्म न करें या उसका मजाक न उड़ाएं. ये हमारे लिए भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है.'

ऋषभ शेट्टी ने आगे 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' में स्थानीय रीति-रिवाजों को प्रामाणिक रूप से दिखाने में बरती गई सावधानी और रिसर्च पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि टीम ने परंपराओं और रस्मों का सम्मान करने के प्रयास किए थे. ये सिर्फ सिनेमाई प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि दर्शकों को उनकी सांस्कृतिक महत्ता समझाने के लिए भी था.

रणवीर सिंह ने मांगी थी माफी

रणवीर सिंह ने गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह में 'कांतारा' से प्रेरित एक सीन की नकल की थी. उन्होंने स्टेज से ऋषभ शेट्टी संग बात करते हुए उनके मां चामुंडा देवी के रूप की नकल की थी. रणवीर की इस हरकत के बाद विवाद हुए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी.

रणवीर ने अपने माफीनामे में कहा था कि उनका इरादा ऋषभ शेट्टी की परफॉरमेंस की तारीफ करना था. साथ ही रणवीर ने उन सभी से भी माफी मांगी जिनकी भावनाएं आहत हुई हों. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, 'मेरा इरादा फिल्म में रिषभ की अविश्वसनीय परफॉरमेंस को हाइलाइट करना था. एक्टर से एक्टर तक, मुझे पता है कि उस खास सीन को उनके तरीके से परफॉर्म करने में कितनी मेहनत लगती होगी, जिसके लिए मेरी उनके प्रति पूरी प्रशंसा है. मैं हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और विश्वास का गहरा सम्मान करता हूं. अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं.'

