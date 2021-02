भारत के किसानों से रिहाना की हमदर्दी! कहीं ये तो नहीं है वजह?

इंटरनेशनल पॉप-स्टार रिहाना द्वारा सोशल मीडिया पर CNN की एक रिपोर्ट शेयर किए जाने के बाद देशभर में इस पर चर्चा हो रही है. रिहाना ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें कृषि कानून लागू किए जाने के खिलाफ किसानों के आंदोलन और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट बंद किए जाने के बारे में लिखा गया है.

रिहाना ने #FarmersProtest हैश टैग के साथ ट्वीट किया, "हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?" ये साफ नहीं है कि रिहाना ने कृषि कानूनों की खिलाफत की है या फिर उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज को बंद किए जाने का विरोध किया है. हालांकि उनके ट्वीट को किसानों के समर्थन में माना जा रहा है.

रिहाना का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग व पोर्न एक्टर मिया खलीफा ने भी इसके बाद दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए. तीनों मशहूर हस्तियों ने 24 घंटे के भीतर एक ऐसे मुद्दे पर ट्वीट किया जिसमें जिसमें सभी सरकार विरोधी खेमे एकजुट हो रहे हैं. कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि क्या ये ट्वीट कुछ कार्यकर्ता समूहों द्वारा चलाए गए "कॉर्डिनेटेड कैम्पेन" का हिस्सा थे.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021

बारबाडोस में जन्मीं रिहाना इससे पहले भी कई बार वैश्विक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं. उन्होंने कोविड रिलीफ से लेकर HIV/AIDS के बारे में अवेयरनेस, कैंसर रिसर्च इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका में उच्च शिक्षा दिलाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं. जनहित में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए Harvard University ने साल 2017 में उन्हें Humanitarian of the Year का खिताब दिया था.

हालांकि ये पहली बार है जब वह किसी राजनैतिक विरोध के बारे में विदेश में खुलकर बोली हैं. सेलेब्रिटी बनाम सेलेब्रिटी की इस जंग में कंगना रनौत ने उन्हें ट्विटर पर घेरा और उन्हें बेवकूफ कहा और उनके इस ट्वीट को भारत को बांटने की एक कोशिश करार दिया. कंगना ने कहा, "कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए देश को अपने कब्जे में ले सके और इसे अमेरिका की तरह चीनी उपनिवेश बना सके. चैन से बैठ जाओ बेवकूफ, हम तुम पुतलों की तरह अपने देश को बेच नहीं रहे हैं."

अन्य ट्विटर यूजर्स ने कहा कि रिहाना को भारत सरकार के खिलाफ ऐसी पोस्ट करने के लिए पैसे दिए गए हैं. उन्होंने रिहाना और कनाडा के MP जगमीत सिंह के बीच कथित संबंधों के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा. फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने इस बारे में लिखा, "रिहाना कनाडा के जगमीत सिंह की फॉलोअर है."

कौन हैं जगमीत सिंह?

जगमीत सिंह कनाडा की संसद के सदस्य हैं जिन पर खालिस्तानी कैंपेन का समर्थन किए जाने और आतंकी ग्रुपों का समर्थन किए जाने का आरोप लगा है. उन्हें कनाडा के एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक के तौर पर देखा जाता है. भारत के आंतरिक मुद्दों पर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से साल 2013 में भारत सरकार उन्हें वीजा दिए जाने से इनकार कर चुकी है. उन्होंने लगातार मोदी सरकार के फैसलों की निंदा की है.

Rihanna is an ardent follower of Jagmeet Singh of Canada.



Samjha karo Bhakton. pic.twitter.com/IwEW3YOwxZ — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) February 3, 2021

BJP महिला मोर्चा की सोशल मीडिया इनचार्ज प्रीति गांधी ने भी जगमीत सिंह द्वारा रिहाना को शुक्रिया कहे जाने जगमीत के आतंकियों से संबंध होने की बात वाली खबर का ट्वीट शेयर करते हुए लोगों से कहा है कि वो चीजों को आपस में जोड़कर देखें. रिहाना की प्रतिक्रिया को फॉलो करने वाली ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा (जिनकी ट्विटर पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है) के बारे में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके बयान गैरजिम्मेदाराना हैं.

उन्होंने कहा, "इस तरह के मामलों पर हड़बड़ी में प्रतिक्रिया देने से पहले हम आग्रह करते हैं कि तथ्यों का पता लगाया जाए और उन मुद्दों पर उचित समझ पा ली जाए. सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों के लालच में आकर, खास तौर से तब जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा इसका सहारा लिया जाता है, ऐसा न किया जाए तो ठीक है. न तो ये सही है और न ही जिम्मेदार."

