मैं परेशान हो चुका हूं... ये पोस्ट लिखकर गायब हुए रैपर MC Kode, फैंस परेशान

कोरोना काल में जिस तरह के हालात पनपे हैं उसके मद्देनजर कई लोगों पर इसका असर भी पड़ा है. साल 2020 से ही कई सारे सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं. अब एक और कलाकार को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है. रैपर एम सी कोड के नाम से मशहूर कलाकार आदित्य तिवारी को लेकर फैंस और करीबी काफी घबराए हुए हैं. वे कुछ समय से डिप्रेस्ड और मायूस चल रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स शेयर कर अपने मन की बात जाहिर की थी जिसमें वे काफी भावुक नजर आ रहे थे. अब पोस्ट के बाद से रैपर का कोई अता-पता नहीं है और इसी बात से उनके टच में रहने वाले लोग चिंतित हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

इंस्टा पर लिखी इमोशनल पोस्ट

क्विंट की रिपोर्ट्स की मानें तो रैपर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ‘forreal_kode’ से एक इमोशनल पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने लिखा कि- जीवन के निरंतर चलने वाले इस संघर्ष और समस्याओं से मैं परेशान हो चुका हूं. इसने मुझे कमजोर कर दिया है. मैंने सोचा था कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और मैं शांत हो जाऊंगा. मौजूदा समय में मैं एक पुल पर खड़ा हूं और यमुना नदी की ओर देख रहा हूं. यहां पर मुझे यमुना की लहरों में मेरी हर समस्याओं का जवाब मिल रहा है. साथ ही मुझे कई सारे दृष्टिकोण नजर आ रहे हैं.

#savemckode For the past 15 hours MC Kode has been missing and he uploaded a story that was indicating to be a suicide note. Please help us find MC Kode 🙏🏼 #MCKode @DelhiPolice pic.twitter.com/TOtDJBj3gS — Rijul Seth (@dusraprodigy) June 3, 2021

MC Kode aka Aditya Tiwari is missing since last night.. He posted a story on his Instagram last night about committing suicide.. Kindly help to find him as soon as possible.. This is a really serious matter #SAVEMCKODE #findkode @DelhiPolice @ArvindKejriwal pic.twitter.com/nHXXkixyRE — Sakshi Verma (@Sakshi_vermaa) June 3, 2021

Aditya Tiwari aka MC Kode is still missing. He posted a suicidal note on his Instagram story and it's been over 12hrs since then. @DelhiPolice please help in finding him. @CPDelhi #SAVEMCKODE pic.twitter.com/6KaYuyHdgf — 태태 (@ggukie97_) June 3, 2021

अपने आप को माना दोषी

रैपर ने आगे लिखा- मेरे द्वारा उठाए गए अपने स्वार्थी कदमों के बदले में मैं आपस सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप सब मुझे माफ कर दें. मैं साथ ही आप सभी को ये भी बताना चाहता हूं कि मैं बड़ी तसल्ली के साथ आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं और आपसे माफी मांग रहा हूं. मैं अपने साथियों को सुरक्षित देखना चाहता हूं. कृपया मेरे साथ जुड़े लोगों को आप लोग परेशान मत करिए. उनके गलती का एहसास होने के लिए वक्त चाहिए. मैं किसी को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं खुद को दोषी मानता हूं. मेरे खुद के आस्तित्व से मुक्ति को मैं अपने लिए एक ऐसी सजा के रूप में देखता हूं जिसकी मांग ये जहां कर रहा है. शुक्रिया.

करीबियों ने दिल्ली पुलिस से मांगी मदद

MC Kode द्वारा ये इमोशनल पोस्ट शेयर करने के बाद कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की और इस बात की चिंता जताई कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. वे गायब हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं. कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल्ली पुलिस से भी इस बात की रिक्वेस्ट की है कि एक्टर को ढूंढ़ा जाए. बता दें कि कई सारी रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि रैपर को उनके हिंदू विरोधी रैप को लेकर ट्रोल किया गया था जिससे वे आहत थे. कई सारे ब्रेंड्स ने भी उनके साथ करार तोड़ दिया था. साथ ही उनके पास कोई काम भी नहीं था इसलिए वे डिप्रेशन में थे.