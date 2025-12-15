'थोड़ा ज्यादा काम कर लो...', दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट डिमांड के बीच रणवीर का वीडियो वायरल

साल 2025 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े चर्चा के विषयों में से एक 8 घंटे की शिफ्ट पर बहस रही है.

यह तब शुरू हुआ जब दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और प्रभास की कल्कि से बाहर हो गईं, क्योंकि कथित तौर पर एक नई मां के तौर पर 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया था. अब इस शिफ्ट को लेकर उनके पति रणवीर सिंह का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की डिमांड को लेकर इंडस्ट्री में काफी मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिले. कई सेलेब्रिटीज ने इस बहस पर अपने विचार शेयर किए, कुछ ने दीपिका का साथ दिया और कुछ ने उनका विरोध किया. अब, नेटिजन्स ने दीपिका पति और एक्टर रणवीर सिंह का एक पुराना वीडियो ढूंढ निकाला है, जिसमें वह 8 घंटे की शिफ्ट पर बहस पर अपना रुख बता रहे हैं.

क्या कहा था रणवीर सिंह ने?

दरअसल साल 2022 में बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए, रणवीर सिंह ने कहा था, 'कई बार लोग शिकायत करते हैं... दूसरे आर्टिस्ट और उनका मैनेजमेंट शिकायत करते हैं कि 'यार तुम सबको बिगाड़ रहे हो.' सब लोग बोलते हैं '8 घंटे की शिफ्ट में तुम कभी 10-12 घंटे शूटिंग करते हो. फिर हम लोगों को भी करना पड़ता है.'

रणवीर ने आगे कहा, 'लेकिन अब 8 घंटे में वह चीज जो हम चाहते हैं, वह नहीं बनी तो ठीक है ना. आप थोड़ी ज़्यादा शूटिंग कर लो. मैं उस तरह का पार्टनर नहीं हूं जो इसे एक लेन-देन के तौर पर देखता है.'

दीपिका पादुकोण ने क्या कहा?

बता दें कि साल 2018 में दीपिका और रणवीर सिंह की शादी हुई थी. साल 2024 में उन्होंने अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का दुनिया में स्वागत किया. इस साल की शुरुआत में एक नई मां के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शिफ्ट के घंटों के बारे में बात करते हुए दीपिका ने बताया कि आज ओवरवर्किंग को कैसे नॉर्मल बना दिया गया है. उन्होंने आगे शेयर किया कि एक इंसान के शरीर और दिमाग के लिए दिन में 8 घंटे काम करना काफी है.

हार्पर्स बाजार इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें नई मांओं को काम पर लौटने के लिए मदद करने की जरूरत है. मैं इसी की तरफ सभी का ध्यान खींचना चाहती हूं. हमने जरूरत से ज्यादा काम करना नॉर्मल मान लिया है. हम थकान को कमिटमेंट समझने की भूल करते हैं. इंसान के शरीर और दिमाग के लिए दिन में आठ घंटे काम करना काफी है. जब आप स्वस्थ होते हैं, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह फिलहाल अपनी लेटेस्ट रिलीज़ धुरंधर से लोगों का दिल जीत रहे हैं. उसके बाद वो डॉन-3 की शूटिंग करेंगे. वहीं दूसरी ओर दीपिका, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग की तैयारी कर रही हैं.



