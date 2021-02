रोहित-रहाणे की साझेदारी से संभला भारत, एक्टर रणवीर सिंह ने की प्रशंसा

बॉलीवुड स्टार्स का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है. पिछले कुछ समय में आयुष्मान खुराना, सनी लियोनी और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स क्रिकेट खेलते नजर आए. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मिली शानदार सफलता पर भी बॉलीवुड द्वारा भारतीय टीम की सराहना देखने को मिली है. मगर मौजूदा समय में भारत, इंग्लैंड के सामने स्ट्रगल करता नजर आ रहा है. पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद अब दूसरे टेस्ट में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है. गेम के दौरान भारत को कुछ शुरुआती झटकों से गुजरना पड़ा. मगर बाद में रोहित शर्मा और अज‍िंक्य रहाणे ने शानदार पार्टनरशिप की और भारतीय टीम को संकट से बाहर निकाला. एक्टर रणवीर सिंह ने भी दोनों बल्लेबाजों की हौसलाफजाई की है.

रणवीर सिंह ने ट्विटर पर दोनों खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि- हिटमैन आज काफी अच्छे नजर आ रहे हैं. रहाणे के साथ मिलकर वे अच्छा करेंगे. रणवीर सिंह भी बाकी क्रिकेट प्रेमियों समेत टेस्ट मैच का मजा ले रहे थे. वैसे उनकी उम्मीद के मुताबिक ही रहाणे और रोहित शर्मा ने खेला भी. दोनों ने 162 रन साथ मिलकर जोड़े और 310 गेंदों का सामना किया. रोहित ने जहां एक तरफ विस्पोटक 161 रनों की पारी खेली वहीं दूसरी तरफ अज‍िंक्य रहाणे ने उनका साथ देते हुए 67 रन बनाए. दोनों की पार्टनरशिप की वजह से ही भारत 300 के स्कोर तक पहुंच पाया मगर दोनों आउट भी हो गए.

Hitman looking good today ☝🏾 @ImRo45 #RohitSharma



Jinks and Him gotta consolidate now ..... @ajinkyarahane88 🏏 #INDvENG