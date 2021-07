रणवीर सिंह-आलिया भट्ट की फिल्म में होंगे धर्मेंद्र-जया बच्चन, जल्द आएगी रॉकी-रानी की प्रेम कहानी

तकरीबन 5 साल बाद फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर किसी फिल्म की कमान संभालने जा रहे है. वे फिल्म डायरेक्ट करते नजर आएंगे. आज रणवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर अपने सोशल मिडिया पे इसकी जानकारी करण ने दी. करण जौहर ने अपनी नई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की घोषणा की है. फैंस के लिए एक्साइटमेंट की बात तो ये है कि इस फिल्म की कास्ट बहुत बड़ी है. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के अलावा इसमे धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी जैसी मजबूत टीम भी नजर आएगी.

वीडियो के जरिए करण ने शेयर की खुशखबरी

करण जौहर ने ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स के जरिए फिल्म से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स फैंस संग शेयर की है. उन्होंने डेढ़ मिनट का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें 3 एक्टर्स के नाम की घोषणा की गई है और उन्हें बॉलीवुड का हीरा कहा गया है. धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी का इंट्रोडक्शन दिया गया है और उनकी तारीफों के पुसल बांधते हुए इन लिजेंड्री स्टार्स का फिल्म में स्वागत किया गया है.

Meet the legendary stars of Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. We are all thrilled to work with these veteran legends and I cannot wait to be on set with them! #RockyAurRaniKiPremKahani #RRKPK@aapkadharam #JayaBachchan @azmishabana @RanveerOfficial @aliaa08 @apoorvamehta18 pic.twitter.com/bUZur2MGv8