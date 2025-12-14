जब 'धुरंधर' एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, फिल्म से रिप्लेस किए जाने का बना दबाव

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म में एक्टर राकेश बेदी ने जमील जमाली नाम के एक सीनियर पाकिस्तानी नेता का किरदार निभाया है. उन्होंने बताया कि कैसे आदित्य ने फिल्म के फ्रेंजी नेचर को बरकरार रखा. उन्होंने साथ ही याद किया कि जब उन्होंने एक दूजे के लिए फिल्म की थी तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी थी.

राकेश को मिली धमकियां

1981 में आई एक दूजे के लिए फिल्म में रति अग्निहोत्री और कमल हासन लीड रोल में थे. वहीं राकेश बेदी ने ह्यूमरस विलेन का किरदार निभाया था. फिल्म सुपरहिट थी, वहीं इसके बाद राकेश को धमकियां मिलने लगी थीं. ऐसा क्यों इस पर राकेश ने पिंकविला से बात की. अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए राकेश ने बताया कि एक दूजे के लिए के बाद उन्हें संभलकर चलना पड़ा था.

राकेश ने कहा- आपको पता है, एक दूजे के लिए के बाद मुझे जान से मारने की धमकियां मिली थीं. क्योंकि उस फिल्म में हीरो-हीरोइन की मौत, मेरी वजह से हुई थी. फिल्म में मैं भी लड़की से प्यार करता था और उसी वजह से गलतफहमी पैदा करता हूं. मेरा किरदार निगेटिव था, लेकिन उसमें थोड़ा ह्यूमर भी था. उसी किरदार की वजह से दोनों की मौत होती है.

''वो दौर ही ऐसा था, जब लोग फिल्मों को लेकर जुनून में आ जाते थे. आजकल वैसी फ्रेंजी नहीं बनती, लेकिन धुरंधर ने फिर से वही फ्रेंजी पैदा कर दी है.''

राकेश को हटाकर बड़े एक्टर को लेने का दबाव

राकेश ने ये भी बताया कि फिल्म की लंबी ड्यूरेशन के बावजूद एक फिनॉमिना बन चुकी है. उन्होंने ये खुलासा भी किया कि एक समय पर मेकर्स को उनके रोल के लिए उन्हें कास्ट न करने की सलाह दी गई थी और किसी बड़े स्टार को लेने का दबाव बनाया गया था.

राकेश ने कहा- मेकर्स ने किसी भी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके. सबसे बड़ा दबाव ये था कि उनसे कहा गया कि मेरे रोल के लिए राकेश बेदी को मत लो, किसी बड़े और जाने-पहचाने एक्टर को लो.

उन्होंने आगे बताया- डायरेक्टर आदित्य धर अपने फैसले पर डटे रहे. उन्होंने साफ कहा कि वो कास्टिंग नहीं बदलेंगे. हो सकता है दूसरे नाम बड़े हों, लेकिन वो किरदार को उस तरह निभा नहीं पाएंगे, जैसे राकेश बेदी निभा सकते हैं.

धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

