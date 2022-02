गे मेजर पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर की स्क्रिप्ट हुई रिजेक्ट, Rajkummar Rao ने किया सपोर्ट

राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म बधाई दो में यह जोड़ी साथ नजर आने वाली है. फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया. बधाई दो का ट्रेलर आने के बाद डायरेक्टर ओनिर ने ट्वीट कर इसकी तारीफ की थी. ऐसा ओनिर ने अपनी खुद की फिल्म के रिजेक्ट होने के बाद किया था. अब राजकुमार राव ने डायरेक्टर ओनिर को सपोर्ट किया है.

ओनिर ने की थी बधाई दो की तारीफ

बधाई दो एक गे पुलिसवाले और लेस्बियन लड़की की कहानी है, जो समाज से बचने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं. ओनिर ने कहा था कि कम से कम किसी फिल्म में तो वर्दी वाले शख्स को होमोसेक्सुअल के रूप में दिखाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर को फिल्म में Queer को सेलिब्रेट करने के लिए बधाई दी थी.

ओनिर का ट्वीट

रिजेक्ट हुई ओनिर की नई फिल्म

डायरेक्टर ओनिर खुद एक गे मेजर पर फिल्म बना रहे हैं, जिसे बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने रिजेट कर दिया था. ओनिर की इस फिल्म का नाम We Are है. इसमें वह भारत के चार राज्यों - कश्मीर, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु की चार अलग कहानियां दिखाने वाले थे. फिल्म की कहानी असल जिंदगी के मेजर जे सुरेश की कहानी से प्रेरित थी. यह फिल्म ओनिर की अवॉर्ड विनिंग फिल्म I Am का सीक्वल है.

राजकुमार ने ओनिर को किया सपोर्ट

अब राजकुमार राव ने ओनिर को सपोर्ट करते हुए आजतक से बात की है. उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें अपनी कहानी सुनाने का मौका जल्द मिले. मुझे लगता है कि लोगों को अपनी कहानियां कहने की आजादी होनी चाहिए. फिर यह दर्शकों की मर्जी है कि वह फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं. इसीलिए हमारे पास फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए एक औपचारिक सेंट्रल बोर्ड है. इन चीजों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उनकी है.'

राजकुमार राव ने यह भी कहा, 'मेरे पास ओनिर सर के लिए सिर्फ शुभकामनाएं हैं. उन्होंने बढ़िया फिल्में बनाई हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वह ऐसे ही फिल्में बनाते रहेंगे. फिल्म बधाई दो की बात करें तो ये 2018 में आई फिल्म बधाई हो का सीक्वल है. 11 फरवरी 2022 को बधाई दो थिएटर में रिलीज होगी.

इनपुट - Anita Britto