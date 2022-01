इंस्टाग्राम पर Raj Kundra की वापसी! नए बदलाव के साथ ये है पहला पोस्ट

श‍िल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी केस में फंसने के बाद सोशल मीड‍िया से दूरी बना ली थी. कभी इंस्टाग्राम पर अपनी और पर‍िवार की फोटोज, कभी फनी वीड‍ियोज शेयर कर फैंस को एंटरटेन करने वाले राज कुंद्रा का अब, इंस्टाग्राम पर अकाउंट ही नहीं है. लेक‍िन दिलचस्प बात तो ये है कि राज कुंद्रा का इंस्टा प्रोफाइल ना होने के बावजूद, वे इंस्टाग्राम पर हैं. अब भला ये कैसे, तो बता दें राज का इंस्टा पेज, Binge By Bastian इंस्टाग्राम पेज से बदल दिया गया है.

Binge By Bastian, राज और श‍िल्पा के रेस्टोरेंट को प्रमोट करने वाला अकाउंट है. इस अकाउंट के बायो में इसका शॉर्ट प्रोफाइल दिया गया है- मॉडर्न अमेर‍िकन और साउथ अमेर‍िकन बार और बिस्ट्रो by @bastianmumbai- coming soon. इस अकाउंट के कई फॉलोअर्स हैं जबक‍ि इस अकाउंट द्वारा सिर्फ 14 लोगों को फॉलो किया जाता है जिनमें श‍िल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल है. दो दिन पहले इस अकाउंट से पहला पोस्ट शेयर किया गया था, जिसमें रेस्टोरेंट की ओपन‍िंग को लेकर जानकारी थी.

ब्लैक मिनी ड्रेस में Deepika Padukone का जलवा, एक्ट्रेस ने पहनी 60 हजार की हील्स, Photos

याद दिला दें श‍िल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का मुंबई के वर्ली में अपना रेस्टोरेंट है 'Bastian'. अब इसी रेस्टोरेंट को Binge By Bastian प्रमोट करने वाला है. इस अकाउंट के फर्स्ट एंड लेटेस्ट पोस्ट से मालूम पड़ता है कि मुंबई के खार वेस्ट में जल्द ही श‍िल्पा और राज एक और रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं.

राज कुंद्रा इंस्टा अकाउंट

पिंक साड़ी में Shehnaaz Gill का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

राज कुंद्रा ने पिछले साल जेल से छूटने के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था. उस वक्त उनके अकाउंट पर लगभग 1 मिल‍ियन फॉलोअर्स थे. उन्होंने पहले अपने पोस्ट्स को आर्काइव किया और फिर अकाउंट को प्राइवेट कर दिया था. अब वे Binge By Bastian अकाउंट नेम से वापस सोशल मीड‍िया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुके हैं.