Olympics 2020: पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत बढ़ाया देश का मान, बॉलीवुड ने दी बधाई

टोक्यो ओलंपिक, 2020 जारी है और तमाम देश इस स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. भारत ने पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीता था मगर उसके बाद से देश को अपना दूसरा मेडल पाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा. मीराबाई चनू ने व्हेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन कर देश को पहला मेडल जिताया. वहीं फाइनल की दौड़ से बाहर होने के बाद बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने चीन की Bing Jiao को हरा कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया. उनसे देशवासियों को काफी उम्मीदें थीं.

कंगना-तापसी ने दी बधाई

पीवी सिंधु दुर्भाग्यवश देश के लिए गोल्ड तो नहीं जीत सकीं मगर उन्होंने कांस्य मेडल जीत एक बार फिर से देशवासियों को मुस्कुराने का मौका दिया. उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी देशवासी सिंधु को विश कर रहे हैं. इसमें बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं. वरुण धवन, तापसी पन्नू, कंगना रनौत समेत एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम सेलेब्स ने पीवी सिंधु को बधाई दी है.

वरुण ने पिता डेविड धवन संग देखा मैच

तापसी पन्नू ने ट्विटर पर लिखा- हमारी लड़कियां कांस्य लेकर आ रही हैं. उन्होंने ऐसा कर दिखाया है. वाह चैंप @Pvsindhu1. इस बात की तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए. आप अपनेआप में अद्भुत हैं. आज का जश्न आपके नाम. इसके अलावा वरुण धवन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे अपने पिता डेविड धवन संग मैच का लुत्फ उठाते नजर आ रहे थे. बता दें कि बॉलीवुड के स्टार्स इंडियन टीम का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं. हॉकी में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है.

