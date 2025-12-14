scorecardresearch
 
2 साल लिवइन में रहा बॉलीवुड कपल, फिर की शादी, एक्टर बोले- अबतक का बेस्ट डिसीजन...

पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने बीते साल शादी रचाई थी. पर शादी करने से पहले दोनों 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे. इसके बारे में एक्टर ने बताया है.

2 साल लिवइन में रहे पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा (Photo: Screengrab)
मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल्स में शुमार पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा फैन्स के भी फेवरेट हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की अक्सर ही रोमांटिक तस्वीरें फैन्स के बीच वायरल होती दिखती हैं. दोनों ही कपल गोल्स देते नजर आते हैं. बीते साल मार्च के महीने में दोनों ने शादी रचाई. 

शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की गई थीं, क्योंकि ये एकदम फेयरी टेल जैसी थीं. अब हाल ही में करण जौहर संग बातचीत में पुलकित और कृति ने बताया कि शादी करने से पहले दोनों दो साल लिवइन रिलेशनशिप में रहे. उन्होंने कहा कि हम अपनी जिंदगी के बड़े वकील हैं. हम दोनों ने मिलकर सोचा था कि लिवइन में रहते हैं, क्योंकि शादी से पहले ये चीज करनी सही रहेगी. 

करण ने पूछे सवाल
करण ने पुलकित और कृति से पूछा कि शादी के बाद की आपकी जिंदगी कैसी बीत रही है? इसपर पुलकित ने कहा- ये खूबसूरत है. शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा मुझे लगता है कि हम दोनों बेस्टफ्रेंड्स हैं और बेस्ट रूममेट्स भी. मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीजें एक रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है. 

वहीं, कृति ने कहा- मैं शादी करने को लेकर लोगों को प्रेरणा दूंगी, 100 पर्सेंट शादी करो. अगर आपको प्यार मिल रहा है तो उसे जिंदा रखने के लिए सबकुछ करो. इसपर करण ने कहा कि एक बार मैंने शिप पर एक दोस्त के साथ रूम शेयर कर लिया था तो मुझे अहसास हुआ था कि एक रूम शेयर करना मात्र ही कितना मुश्किल होता है. 

पुलकित ने इसपर कहा कि इसीलिए तो हम दोनों ने खुद को अपनी जिंदगी का 'वकील' बनाया और शादी से पहले साथ रहने का निर्णय लिया. और मुझे लगता है कि ये हम दोनों का ही बेस्ट निर्णय भी था. हम दोनों ने दो साल लिवइन रिलेशनशिप किया. कृति ने इसपर कहा कि कोविड के दौरान हम दोनों साथ तो थे, लेकिन एक ही अपार्टमेंट में नहीं रह रहे थे. कोविड के बाद हम दोनों ने साथ रहना शुरू किया. हमने घर ढूंढा जो ने इनका था और न मेरा, बल्कि हमारा था. दोनों ने साथ मिलकर उस घर को घर बनाया. 

पुलकित-कृति की लव स्टोरी
साल 2019 में फिल्म 'पागलपंती' के साट पर पुलकित और कृति की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों ने 'वीरे की वेडिंग' पर साथ काम किया. प्यार हुआ, लिवइन में रहे और फिर शादी कर ली. आज दोनों साथ में शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं.

