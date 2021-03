BAFTA: लीडिंग एक्टर अवॉर्ड की रेस में प्रियंका की फिल्म का ये एक्टर, क्या मारेगा बाजी?

इस साल के BAFTA अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई है. रहीम बहरानी के निर्देशन में बनी प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव स्टारर फिल्म द व्हाइट टाइगर में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव को BAFTA अवॉर्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. विश्व स्तर पर भारी लोकप्रियता प्राप्त करने वाली इस फिल्म को बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है.

अवॉर्ड सेरेमनी 11 अप्रैल को लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में आयोजित होगी. बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिन अन्य अभिनेताओं को नॉमिनेट किया गया है उनके नाम हैं- साउंड ऑफ मैटल में रोल के लिए रिज अहमद. मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए चैडविक बोसमैन. फिल्म द फादर के लिए आदर्श गौरव. एनदर राउंड के लिए मैडस मिक्केलसन और The Mauritanian के लिए तहर रहीम.

The six names in the Leading Actor 🎭🏆 category are



🎥 Riz Ahmed - Sound of Metal

🎥 Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

🎥 Adarsh Gourav - The White Tiger

🎥 Anthony Hopkins - The Father

🎥 Mads Mikkelsen - Another Round

🎥 Tahar Rahim - The Mauritanian#EEBAFTAs pic.twitter.com/GfM3ey5km3 — BAFTA (@BAFTA) March 9, 2021

इनके अलावा अन्य कैटेगरीज में जिन फिल्मों और कलाकारों को नॉमिनेट किया गया है उनके नाम हम यहां आपको बता रहे हैं.

बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इन फिल्मों का नाम है.

The Father

The Mauritanian

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

लीडिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में इन अभिनेत्रियों के नाम हैं.

Bukky Bakray – Rocks

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – His House

Alfre Woodard – Clemency

बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में ये नाम हैं.

Another Round – Thomas Vinterberg

Babyteeth – Shannon Murphy

Minari – Lee Isaac Chung

Nomadland – Chloé Zhao

Quo Vadis, Aida – Jasmila Žbanić

Rocks – Sarah Gavron

अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की फिल्म कैटेगरी में इन फिल्मों के नाम हैं

Another Round

Dear Comrades!

Les Misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?