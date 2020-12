प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा पर लगा टीम इंडिया की हार का आरोप, ट्विटर पर हो रहीं ट्रोल

विराट कोहली और टीम इंडिया की खराब परफॉरमेंस का ठीकरा अनुष्का शर्मा के सिर फोड़ना लोगों ने अपनी आदत बना लिया है. शनिवार सुबह हुए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद एक बार फिर अनुष्का शर्मा और उनके होने वाले बच्चे को ट्विटर पर यूजर्स ने निशाने पर लिया. यूजर्स ने ना सिर्फ विराट कोहली को ट्रोल किया बल्कि उनकी हार का इल्जाम अनुष्का और उनके आने वाले बच्चे पर लगाया.

शनिवार को हुए मैच में विराट कोहली और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी खराब प्रदर्शन किया. इस मैच में भारत की टीम ने मात्र 36 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई. ऐसे में फैन्स काफी नाराज हैं और दुनियाभर के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं. हालांकि बात तब बिगड़ गई जब कुछ यूजर्स ने प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा को निशाने पर लिया.

ट्रोल हुई अनुष्का तो आगे आए फैन्स

यूजर्स का कहना है कि अनुष्का और उनके होने वाले बच्चे की वजह से विराट अपने खेल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. इतना ही नहीं और भी बहुत सी बातें प्रेग्नेंट अनुष्का को भारत की हार के कारण सुनाई जा रही है. साथ ही विराट और उनके रिश्ते का मजाक भी लोग बना रहे हैं. ऐसे में एक्ट्रेस के बहुत से फैन्स अनुष्का और विराट का समर्थन कर रहे हैं. ट्विटर पर अनुष्का नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं.

Remove Kohli from captaincy.Kohli concentrating more on family matters rather than on team India.He has no dedication to team India.ODI series lost,now Test series lowest total in cricketing history.Looks like Kohli is in a hurry for Anushka's pregnancy. — Vyshnav Pradeep (@VyshnavPradeep3) December 19, 2020

Anushka humne RCB ka lowest score ka record tod diya finally#AUSvINDtest pic.twitter.com/4vOibtOYK5 — Akhandbarbaadi (@akhandbarbaadi) December 19, 2020

Virat kohli must b Sacked his priorities r different¬ cricket



—Sunil Gavaskar Sir denied paternity leave for birth of his child

—MS Dhoni denied paternity leave for birth of his child



Ask colie 2 home stay wid Anushka,stay home-stay safe else aussie will bash u#INDvsAUSTest — itsAKASH—-Shudh desi Human (@AkashSushiFORVR) December 19, 2020

“Lads, Anushka’s going in labor, let’s make it quick yeah?” pic.twitter.com/hMUty0V9Ip — notrophyszn (@ElGujju) December 19, 2020

"However people in India like to blame woman for everything"

~Virat Kohli

Would u have blamed any other's cricketer's wife if she was just not famous like Anushka Sharma?

People can't digest their love for each other😂#INDvsAUSTest pic.twitter.com/diWtxnII10 — ₮ⱧɆ V₳₲ɄɆ (@JigarPeTrigger) December 19, 2020

Guys pls don't drag Anushka n the baby in what has panned out for Team India Today! We played bad cricket n that has costed us, nothing more than that! This is Test cricket n it happens with the best, we need 2 learn 2 move on n make hay in the near future! #PinkBallTest Rohit pic.twitter.com/PigSVL3CTG — Tejas Pujare (@tejas_pujare) December 19, 2020

People just can't leave Anushka Sharma alone, can they??? It's literally so pathetic and sad pic.twitter.com/A4mBN9xr1c — Payal 💫 (@_payal03_) December 19, 2020

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब टीम इंडिया की या विराट कोहली की खराब परफॉरमेंस की भड़ास लोगों ने अनुष्का शर्मा पर निकाली हो. इससे पहले भी अनुष्का को मैच में आने पर काफी खरी-खरी सुनाई गई थी, जिसके बाद विराट कोहली ने इसका जवाब दिया था. साथ ही अनुष्का ने भी ट्रोल्स को अच्छे से लताड़ा था.