अमिताभ-प्रभास ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग, शेयर की डिटेल्स 

डायरेक्टर नाग आश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो गई है. इस फिल्म के लिए प्रभास ने पहला क्लैप दिया. शूटिंग की शुरूआत अमिताभ बच्चन के साथ की गई है. फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वैजंती मूवीज ने प्रभास की एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में एक्टर ने क्लैप बोर्ड को हाथ में लिया हुआ है.

अमिताभ ने शुरू की फिल्म की शूटिंग

पोस्ट में बताया गया है कि सबसे पहले अमिताभ बच्चन के हिस्से को शूट किया जाएगा. फिल्म का पहला शेड्यूल हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शूट हो रहा है. इसके लिए मेकर्स ने भव्य सेट का निर्माण करवाया है. अमिताभ के बाद प्रभास और दीपिका पादुकोण शूटिंग को ज्वाइन करेंगे. इस फिल्म को 'प्रोजेक्ट के' का नाम दिया गया है.

वैजंती मूवीज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फोटो शेयर करते हुए लिखा गया, 'आज शुरुआत हो गई. गुरु पूर्णिमा के खास दिन हम भारतीय सिनेमा के गुरु से शुरुआत कर रहे हैं. क्लैप हमारे प्रभास ने दी है. ProjectK.'

बताया कैसा है माहौल

इसी फोटो को प्रभास ने भी शेयर किया है. वहीं अमिताभ बच्चन ने फिल्म को लेकर ट्वीट किए. उन्होंने बताया कि वह यात्रा कर शूटिंग के लिए अलग जगह और अलग वातावरण में पहुंच गए हैं. साथ ही उन्होंने प्रभास की तारीफ में भी कुछ शब्द लिखे और प्रोजेक्ट्स के, के मुहूर्त के बारे में बताया.

T 3975 - .. travelled .. and the mahurat of first day tomorrow .. a new film a new beginning , a new environ .. 'NEW' never fades .. it grows exponentially

T 3976 - .. for the Mahurat shot of #ProjectK .. what an honour to be behind the clap being given by the icon that created cinematic magical waves throughout the Country and the World with Bahubali #actorprabhas @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/xxOhZKjmds