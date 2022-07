Ranveer Singh: रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट देख पूनम पांडे बोलीं- मुझे पछाड़ दिया

मॉडल पूनम पांडे (Poonam Pandey) इंडस्ट्री की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सेलेब हैं. यह अक्सर ही अपने बोल्ड, ब्यूटीफुल और ग्लैमरस फोटोशूट्स कराती हैं. इनमें से मैक्सीमम फोटोशूट्स इनके बिकिनी में होते हैं. इस बार पूनम पांडे को टक्कर देने के लिए इंडस्ट्री के ए-लिस्ट एक्टर रणवीर सिंह आ गए हैं. पूनम ने भी माना है कि उनके ही गेम में रणवीर सिंह ने उन्हें हरा दिया है.

पूनम ने किया रिएक्ट

दरअसल, रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट काफी सुर्खियां बटोर रहा है. नेकेड होकर रणवीर सिंह ने पेपर मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया है. कुछ फोटोज में एक्टर ने ब्लैक अंडरगार्मेंट पहना है तो कुछ में वह एकदम नेकेड नजर आ रहे हैं. पूनम पांडे ने भी रणवीर सिंह के इस फोटोशूट को शेयर करते हुए रिएक्ट किया है. पूनम पांडे ने रणवीर सिंह की दो फोटोज शेयर कीं और लिखा, 'तुमने मुझे मेरे ही गेम में पछाड़ दिया है, रणवीर सिंह.'

You beat me at my own game. @RanveerOfficial pic.twitter.com/qrnnGUrJvT