रेप रोक नहीं सकते तो एंजॉय करिए, यह बयान देने वाले नेता पर भड़कीं पूजा भट्ट

देश को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की होती है. मगर देश में नेताओं के कई सारे बयान आए दिन चर्चा में आते रहते हैं जो बहुत ही असंवेदनशील होते हैं और किसी भी इंसान के लिए उसे हजम कर पाना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा ही देखने को मिला जब कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक के आर रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बहुत ही असंवेदनशील बयान दिया है. सोशल मीडिया पर इस स्टेटमेंट की खूब निंदा की जा रही है. अब एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी इसपर रिएक्ट किया है.

विधायक के बयान पर गुस्साईं पूजा भट्ट

पूजा भट्ट ने रमेश कुमार के बयान पर एक ट्विटर यूजर के रिएक्शन पर रिएक्टर करते हुए कहा कि- मानवता का स्तर नीचा गिरता जा रहा है और हम लोग यहां उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश धार्मिक और महान राष्ट्र बन रहा है. मगर इस दिखावे से अलग कभी-कभी ये सच्चाई भी सामने आ जाती है कि आखिरकार हम सोच क्या रहे हैं और हैं क्या. पूजा के रिएक्शन से लोग काफी सहमत नजर आ रहे हैं.

Continue with the degradation while hoping or rather claiming to build a virtuous & great nation. Any semblance of power reveals one for what one is eventually. https://t.co/HrKFvMGesk