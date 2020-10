पायल घोष की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, बोलीं- सरकारी गाइडलाइन का पालन करें

एक्ट्रेस पायल घोष ने खुद को कुछ दिनों से घर में आइसोलेट कर रखा हुआ है. उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं वे कोरोना वायरस की चपेट में तो नहीं आ गई हैं. लेकिन अब उनके सभी डर पर ब्रेक लग गया है. एक्ट्रेस की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है. एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है. वे बता रही हैं कि उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था और वे निगेटिव निकली हैं.

पायल कोरोना निगेटिव

पायल ने ट्वीट में लिखा है- आप सभी के मैसेज के लिए शुक्रिया. मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मेरा कोविड टेस्ट हो गया है और मैं निगेटिव आई हूं. अब आप सब भी सुरक्षित रहें और हर सरकारी गाइडलाइन का पालन करें. पायल का कोरोना निगेटिव आना उनके फैन्स को राहत की सांस दे रहा है. खुद पायल भी अब खासा खुश नजर आ रही हैं. मालूम हो कि कुछ दिन पहले पायल घोष ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ले ली थी. उस कार्यक्रम में खुद अठावले भी मौजूद थे. लेकिन उस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ऐसे में पायल को भी खुद को आइसोलेट करना पड़ गया.

Been seeing all your messages! Thank you everyone for all your love. I would like to share the news with you that my covid tests are done and its been negative! 😊



So everyone stay safe & takecare of yourself and do follow the covid guidelines given by the govt! #COVID19