सामने आई मिर्जापुर 2 की रिलीज डेट, खुशी से झूमे उठे फैन्स

मिर्जापुर के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. इस शो के सेकेंड सीजन के रिलीज को लेकर फैंस लगातार डिमांड कर रहे थे. मिर्जापुर का पहला सीजन सुपरहिट साबित हुआ था और एमेजॉन प्राइम की इस ओरिजिनल वेब सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर फैंस में जबरदस्त बज बना हुआ था. अब लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर 2 की रिलीज का ऐलान हो गया है. एक वीडियो के बताया गया है कि मिर्जापुर 2 अक्टूबर में रिलीज होगा. ऐसे में फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं है.

मिर्जापुर 2 की रिलीज डेट जानकर खुशी से झूमे फैन्स

मिर्जापुर की रिलीज डेट का खुलासा करने के बाद से ही यूजर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं. आलम ये है कि ट्विटर #Miirzapur2 धड़ल्ले से ट्रेड हो रहा है. से लेकर तमाम मीम भी शेयर किए जा रहे हैं. ऐसे में साफ है कि मिर्जापुर के रिलीज होते ही धूम मचने वाली है. देखिए मिर्जापुर फैन्स के रिएक्शन:

Me ND my frnd after hearing finally #Mirzapur2 is releasing on @PrimeVideo after so long👇 pic.twitter.com/cJwNZTpP3h — Nitu Raj🇮🇳 (@NituRajMahato1) August 21, 2020

When I am dying but someone tells me #Mirzapur2 aa raha hai

Me: pic.twitter.com/3YWpIGYIa4 — Nishtha. (@morningstar1104) August 24, 2020

बता दें कि मेकर्स ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया है कि क्राइम थ्रिलर शो मिर्जापुर का दूसरा सीजन इस साल 23 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है. शो की रिलीज अनाउंसमेंट से जुड़ी वीडियो में अली फजल उर्फ गुड्डू भैया कहते हैं- दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं- जिंदा और मुर्दा और तीसरे होते हैं घायल. हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए. गलती किए.

बता दें कि मिर्जापुर 2 में पंकज त्रिपाठी ने अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का रोल निभाया था. वही दिव्येंदु शर्मा ने फूलचंद मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभाया था और शो में मुन्ना कालीन भैया के बेटे बने थे. इसके अलावा अली फजल ने गोविंद गुड्डू पंडित, विक्रांत मैसी ने विनय बबलू पंडित, श्वेता त्रिपाठी ने गजगामिनी गोलू गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर ने स्वीटी गुप्ता, रसिका दुग्गल ने बीना त्रिपाठी, हर्षिता गौर ने डिंपी पंडित और कुलभूषण खरबंदा ने सत्यानंद त्रिपाठी का रोल निभाया था.