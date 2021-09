तालिबानी वहशियों की वापसी पर जश्न मनाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को नसीरुद्दीन शाह ने फटकारा

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने उन हिंदुस्तानी मुस्लमानों को फटकार लगाई है जो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का जश्न मना रहे हैं. एक्टर ने ऐसी सोच का खतरनाक बताया है. हिंदुस्तानी मुस्लिमों पर तंज कसते हुए नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने तालिबान का सपोर्ट करने वालों को आईना दिखाया है.

तालिबान के सपोर्टर हिंदुस्तानी मुस्लिमों को नसीरुद्दीन ने सुनाई खरी खोटी

वीडियो में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं- ''हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनियाभर के लिए फिक्र का बायस है. इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुस्लमानों के कुछ तबको का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना. आज हर हिंदुस्तानी मुस्लमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में रिफॉर्म, जिद्दत पसंदी (मॉर्डनिटी) चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार (वैल्यूज).''

KBC 13: अमन बाजपेयी ने 12 लाख 50 हजार पर किया गेम क्विट, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब?

A message for the Talibani cheerleader in India. pic.twitter.com/J0pVWZmwQI