कोरोना काल में रोहित शेट्टी की मदद से इंप्रेस मुंबई पुलिस, बताया 'असली दिलवाले'

दुनिया में फैली कोरोना महामारी ने कई देशों को घुटनों पर ला दिया है. लगातार बढ़ रहे मामले और मौत ने सभी की चिंता को बढ़ाया है. हिंदुस्तान में स्थिति सुधर रही है, लेकिन कोरोना का कहर जारी है. इस मुश्किल समय में कई लोगों की मदद ने ना सिर्फ इस जंग को आसान बनाया है बल्कि कई लोगों की जान भी बच पाई है. इस दिशा में बॉलीलवुड के कई सेलेब्स ने काम किया है.

मुंबई पुलिस ने किया रोहित शेट्टी का सम्मान

अब फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के काम से मुंबई पुलिस खासा इंप्रेस हो गई है. डायरेक्टर ने कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कस की जिस अंदाज में मदद की थी, वो देख मुंबई पुलिस ने अब उनका सम्मान किया है. सोशल मीडिया पर रोहित शेट्टी की मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह संग एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है. फोटो में रोहित शेट्टी को खास सम्मान दिया जा रहा है.

मुंबई पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया गया है. ट्वीट में लिखा है- असली दिलवाले! होटल बुक करने से लेकर फ्रंटलाइन वर्कस की दवाई का खर्चा उठाने तक, रोहित शेट्टी ने काबिले तारीफ काम किया है. मुंबई पुलिस उनका शुक्रिया अदा करती है और उनके काम की तारीफ करती है.

The Asli Dilwale!



From booking a hotel for accommodating police #frontlinewarriors on duty to managing medical expenses of many, the magnanimity of #RohitShetty has been commendable.@CPMumbaiPolice presented a token of gratitude & appreciation to Mr. Shetty. pic.twitter.com/0gkFBdJYqW