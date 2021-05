विराट के नए लुक का Money Heist कनेक्शन, फैंस बोले- अनुष्का करेंगी कोहली को लॉन्च

नेटफ्ल‍िक्स के पॉपुलर स्पैनिश शो मनी हाईस्ट के फाइनल सीरीज का ऐलान सोमवार को कर दिया गया. इस सीरीज में अल्वारो मोर्ते (Alvaro Morte) ने शो के लीड कैरेक्टर 'द प्रोफेसर' का किरदार निभाया है. एक तरफ शो ने तो खूब पॉपुलैरिटी हास‍िल की, वहीं दूसरी ओर आम जनता से लेकर सेलेब्स तक 'प्रोफेसर' के कायल हो गए. सीरीज के डेट्स के ऐलान के बीच क्रिकेटर विराट कोहली का नया लुक भी सामने आया जो कि प्रोफेसर के जैसे लुक की वजह से वायरल हो रहा है.

विराट कोहली का वायरल हुआ नया लुक देखें तो इसमें वे लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों पर चश्मा लगाए नजर आ रहे हैं. वही अगर इसकी तुलना प्रोफेसर के लुक से की जाए, तो प्रोफेसर के भी लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और आंखों पर चश्मा लगा रहता है. विराट इस नए लुक में काफी हद तक प्रोफेसर के जैसे ही नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि फैंस विराट को मनी हाईस्ट सीजन 5 के प्रोफेसर बता रहे हैं.

ट्व‍िटर पर प्रोफेसर और विराट का लुक काफी वायरल हुआ था. सिर्फ लुक ही नहीं बल्क‍ि कुछ यूजर्स ने तो ये भी कहा कि विराट की पत्नी, एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा ने मनी हाईस्ट के हिंदी राइट्स की कॉपी खरीद ली है. देखें ट्व‍िटर पर क्या कहा लोगों ने.

Anushka Sharma is going to launch Virat Kohli in Bollywood.

She has bought the hindi rights of #MoneyHeist



Here is first look of Virat Kohli as a Professor ... @AnushkaSharma @imVkohli #MoneyHeist5 pic.twitter.com/BQDvCMqeQa