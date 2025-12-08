scorecardresearch
 
LIVE सिंगिंग करते हुए स्टेज पर गिरे मोहित चौहान, फैंस को हुई चिंता

सिंगर मोहित चौहान को लेकर एक खबर आई कि वो एक कॉन्सर्ट के दौरान गिर पड़े, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी है. वो बिल्कुल ठीक है. अफवाह फैली कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि गलत है.

गाते हुए गिर गए मोहित चौहान (Photo: ITG/Screengrab)
सिंगर-कम्पोजर मोहित चौहान का एक वीडियो हाल-फिलहाल में खूब वायरल हो रहा है, जहां कहा जा रहा है कि उन्हें कॉन्सर्ट के दौरान चोट लग गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया. ये खबर सुनते ही फैंस को चिंता होने लगी. जबकि आपको बता दें कि सच ये नहीं है. आजतक को मिली खबर के मुताबिक मोहित गिर जरूर गए थे लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं. 

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान गिरे मोहित

मोहित के साथ ये इंसीडेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान हुई. वो एम्स भोपाल परिसर में उनके सालाना फेस्ट रेटिना 8.0 में गा रहे थे. ये रात करीब 11 बजे की घटना है. मोहित अपनी रॉकस्टार फिल्म का गाना नादान परिंदे गाते-गाते स्टेज के एक कॉर्नर में चले गए. जहां उनका पैर वहां रखी स्टेज लाइट से टकरा गया. और वो बैलेंस खो बैठे. मोहित जब गिरे तो उन्हें तुरंत वहां मौजूद लोगों ने उठा लिया. 

हालांकि लाइव परफॉर्मेंस के वक्त जिस तरह से मोहित गिरे बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन 59 वर्षीय मोहित को उनके साथ मौजूद टीम मेंबर्स ने तुरंत उठाया और स्टैंडिंग पोजिशन में लाया. घटना कुछ सेकंड में हुई और वो तुरंत फिर से गाने लगे. सोमवार शाम को इसका वीडियो सामने आया, जिसे स्टेज के पास खड़े एक युवक ने बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. फिलहाल मोहित चौहान स्वस्थ हैं. उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है. 

गलत है वायरल हो रही खबर

सोशल मीडिया पर ये खबर फैलाई जा रही है कि मोहित चौहान को स्टेज गिरने से चोट लग गई और वो एम्स भोपाल में एडमिट हैं. जबिक ये सरासर गलत है. मोहित बिल्कुल ठीक हैं. वो एम्स भोपाल के फेस्ट में ही गाना गा रहे थे. 

मोहित चौहान भारत के उन चुनिंदा गायकों में से हैं जिनकी आवाज सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है. उन्होंने अपनी खास सूफियाना और मेलोडिक गायकी से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है. तुम से ही- जब वी मेट, मसकली- दिल्ली-6, रॉकस्टार- नादान परिंदे और फिर से उड़ चला, जैसे उनके गाने आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं. मोहित की आवाज में एक ऐसी मिठास और भावनाएं हैं कि उनके गाने सीधे दिल में उतर जाते हैं.

