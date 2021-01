भारत के बाद जापान में धमाल मचा रही अक्षय कुमार की मिशन मंगल, पहले हफ्ते कमाए इतने

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इस समय अपने करियर की पीक पर चल रहे हैं. एक्टर हर साल करीब आधा दर्जन फिल्मों में काम करते हैं और उनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करती हैं. साल 2019 में अक्षय कुमार की मिशन मंगल को रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और इसे फैन्स द्वारा भी खूब सराहा गया था. अब फिल्म को देश के बाहर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को हाल ही में जापान में रिलीज किया गया है.

जापान में मिशन मंगल रिलीज

अक्षय कुमार की इस फिल्म को 8 जनवरी, 2021 को नए साल के मौके पर जापान के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. फिल्म के पहले हफ्ते की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई का आंकड़ा साझा किया है. इसके मुताबिक फिल्म ने पहले हफ्ते लगभग 40 हजार डॉलर यानी की 29 लाख 24 हजार रुपए की कमाई कर पाने में कामियाब रही है. यूं तो कमाई के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी हफ्ते के लिए 29.24 लाख रुपए का आंकड़ा एक मामुली है. मगर यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिससे इस आंकड़े को इतना भी बुरा नहीं माना जाएगा. फिल्म का ये कैलेक्शन जापान का है और फिल्म को पूरे देश में केवल 40 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया.

'MISSION MANGAL' RELEASES IN #JAPAN... #MissionMangal opened on 8 Jan 2021 in #Japan... Collects approx $ 40,000 [₹ 29.24 lakhs] on 40 screens. pic.twitter.com/1uzhMfTizg