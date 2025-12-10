scorecardresearch
 
पैसों की खातिर की पिक्चरें, एक्टर का छलका दर्द, बोले- घर चलाना पड़ता है...

जाने-माने एक्टर मनोज पाहवा आजकल 'परफेक्ट फैमिली' में निभाए किरदार को लेकर सुर्खियों में आए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि करियर में कुछ चॉइसेस उन्होंने ऐसी कीं, जिन्हें वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन पैसा उस समय उनके लिए बहुत जरूरी था.

मोनज पाहवा ने कई फिल्में पैसों के लिए कीं (Photo: Screengrab)
वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' में मनोज पाहवा को देखा गया. शो में अपने काम के लिए इन्हें काफी सराहा जा रहा है. इसी बीच एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कुछ प्रोजेक्ट्स इसलिए किए, क्योंकि उनके लिए पैसा जरूरी था. परिवार की आर्थिक तंगी को सपोर्ट करने के लिए मनोज ने काफी सारे किरदार पर्दे पर निभाए, जिन्हें वो करना भी नहीं चाहते थे. 

पैसों के लिए कीं पिक्चरें
बॉलीवुड बबल संग बातचीत में मनोज ने कहा- पैसों के लिए मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं. बहुत सारी फिल्में की हैं. क्योंकि घर चलाना भी होता है. सिर्फ पैशन के लिए काम नहीं किया जाता. पैसों के लिए भी किया जाता है. 

पैसों के अलावा एक फैक्टर और था, जिसके लिए मैंने प्रोजेक्ट्स को हां कहा, वो है लोकेशन. एक बंदा था, वो मुझे काम के सिलसिले में लंदन और ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहता था, वो भी एक महीने के लिए. लोकेशन पर ही स्क्रिप्ट पढ़ी जाने वाली थी और तैयारी होने वाली थी. और मुझे हर चीज के लिए वो पैसा दे रहे थे, इसलिए मैंने वो फिल्म साइन कर ली थी. 

"और जैसे मैंने कहा, प एक्टर हो, जब सेट पर जाओगे, रोल करोगे, तो आपके एंदर इतना बिल्ट-इन हो चुका होता है कि आप बेईमानी नहीं करोगे. आप स्थिति और स्क्रिप्ट के मुताबिक, अपना बेस्ट ही दोगे. उस समय निर्णय इस पर लेता था कि चलो घूमने का मौका मिलेगा और घूमकर आते हैं. इसलिए मैंने काफी सारी पिक्चरें सिर्फ लोकेशन की वजह से भी की हैं."

मनोज की आने वाली फिल्में
वर्कफ्रंट की बात करें तो मनोज पाहवा की अगली फिल्म अहमद खान की 'वेलकम टू द जंगल' है जो इसी साल रिलीज होगी. इसके अलावा फिल्म 'धमाल 4' है, ये साल 2026 में आने वाली है. फिल्म की अभी शूटिंग शुरू होगी. मनोज इस फिल्म को करने को लेकर बेहद ही एक्साइटेड हैं. 

बात करें मनोज पाहवा के करियर की तो एक्टर ने टीवी से शुरुआत की थी. सीरियल का नाम था 'हम लोग'. साल 1984 में टीवी पर आया था. एक साल ये शो चला. इसमें मनोज ने टोनी का किरदार अदा किया था. कुछ साल टीवी करने के बाद मनोज ने फिल्मों में कदम रखा. 'इस रात की सुबह नहीं' में मनोज बतौर राजेश का किरदार अदा करते नजर आए थे. 40 साल के ज्यादा के अपने करियर में मनोज ने काफी सारे अलग-अलग तरह के किरदार अदा किए. फैन्स इनके काम के कायल हैं. 

---- समाप्त ----
