सेट पर होती थी गाली-गलौज, परेशान थीं महिमा चौधरी, बोलीं- डायरेक्टर ने रुलाया

बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने सुभाष घई की फिल्म 'परदेस' में शाहरुख खान के अपोजिट बॉलीवुड डेब्यू किया था. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि डायरेक्टर ने एक सीन से पहले उन्हें डांटा था और रुला दिया था. ये आखिरकार उनका बेस्ट शॉट साबित हुआ. यह घटना उनके लिए एक सीख थी. हालांकि उनकी दूसरी फिल्म 'दाग: द फायर' में चीजें ऐसी नहीं थीं. इसे 'बुरा व्यवहार' बताते हुए महिमा ने याद किया कि उनकी शुरुआती फिल्मों में सेट पर डायरेक्टर्स चिल्लाते थे और गाली-गलौज करते थे.

और पढ़ें

सेट पर होता था गाली-गलौच

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में जब महिमा से फिल्म सेट्स पर नेगेटिविटी का सामना करने के बारे में पूछा गया. तो उन्होंने कहा, 'ऐसा कई बार हुआ है. लोग माइक पर जोर-जोर से चिल्लाते थे, गाली-गलौज समेत, ये सब बकवास था. मुझे याद है कि कोई इस तरह चिल्ला रहा था, तो एक मेल एक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि वो इनडायरेक्टली हमसे कह रहा है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैंने कहा हां. उन्होंने कहा कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस से नहीं लग रहा कि तुम उस इशारे को समझ रही हो. इसलिए तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम समझ नहीं रही हो. अब उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हर जगह कैमरे हैं और 30 सेकंड में उनका बुरा व्यवहार लोग देख लेंगे. लेकिन पहले बहुत बुरा व्यवहार और नेगेटिविटी होती थी. ग्रुपिज्म भी था. ये मेरी दूसरी फिल्म की शुरुआत में हुआ था.'

Advertisement

महिमा चौधरी ने बताया कि ऐसी मुश्किल स्थितियों से बचने के लिए अंग्रेजी में बात करना उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन गया था. उन्होंने कहा, 'वे दूसरे लोगों से कह रहे थे, 'तुम लोग क्यों नहीं समझते?' लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे लिए कह रहे हैं. अगर वो सीधे तुम पर अटैक नहीं कर रहे, तो तुम प्रिटेंड करो कि समझ नहीं आया. मैं जानबूझकर अंग्रेजी में बात करती और पूछती, 'एक्सक्यूज मी, क्या आपने अभी कहा कि मुझे यहां स्टेप करना है और ये सीन करना है?' मुझे लगता था कि हिंदी में तो वे मुझे बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन अंग्रेजी में उन्हें सोचने में टाइम लगेगा. ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था.'

सुभाष घई ने महिमा को रुलाया

जब उनसे पूछा गया कि ऐसी गाली-गलौज सुनने के बाद सीन पर फोकस करना आसान होता था? तो महिमा ने सहमति जताई और 'परदेस' के सेट पर हुई एक और घटना याद की, जब सुभाष घई ने शॉट से पहले उन्हें डांटा था. एक्ट्रेस ने कहा, 'कभी-कभी किसी से डांट पड़ना मदद भी करता है. मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में ऐसा हुआ. सुभाष जी ने मुझे एक बार बहुत डांटा और फिर मैंने फोन वाला सीन किया, जो सबको सबसे ज्यादा पसंद आया.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने मुझे एक तरह से रुला दिया था. उस सीन में रोना था और तुम पहले से ही रो चुकी हो, आवाज वैसी हो जाती है, तो ये कमाल का होता है, इसने मदद की. पहली फिल्म में तो ये अलग था जाहिर सी बात है, लेकिन जिस दूसरी फिल्म की मैं बात कर रही हूं, वो अनुभव बहुत अच्छा नहीं था.'

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो महिमा चौधरी इन दिनों अपनी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' को प्रमोट करने में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ संजय मिश्रा हैं. फिल्म 19 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----