किसिंग सीन में बहके विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित ने झेली शर्मिंदगी, सालों बाद बोलीं- मैंने फैसला लिया कि...

माधुरी दीक्षित ने दयावान के किसिंग सीन पर बात की, और बताया कि वो तब कितनी शर्मिंदा हुई थीं. माधुरी ने साथ ही बताया कि उन्होंने उसके बाद कड़ा फैसला ले लिया था, ये उनके लिए सीखने जैसा प्रोसेस था.

शर्मिंदा हुई थीं माधुरी दीक्षित (Photo: Screengrab/ Instagram @madhuridixitnene)
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हमेशा दायरे में रहकर ही किसी किरदार को निभाना पसंद किया है. लेकिन साल 1988 में आई फिल्म दयावान ने माधुरी को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने विनोद खन्ना के साथ इंटीमेट सीन शूट किया था, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी ऐसा ना करने की कसम खा ली. 

माधुरी ने लिया फैसला

दयावान फिल्म रिलीज हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो सीन आज भी माधुरी को सोच में डाल देता है. उन्होंने हाल ही में उस दौरान हुई असहजता पर बात की और बताया कि वो विवादास्पद किस सीन उनके लिए कितना शर्मिंदगी भरा था. एक्ट्रेस ने बताया कि इस अनुभव ने उन पर गहरा असर डाला और आगे के फैसलों को प्रभावित किया.

रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू में माधुरी ने माना कि सीन ने उन्हें बहुत शर्मिंदा किया और असहज महसूस कराया, जिससे उन्होंने भविष्य के लिए साफ सीमाएं तय कीं. वो बोलीं- ये ग्रोइंग या लर्निंग प्रोसेस है. हर चीज से हम कुछ सीखते हैं और इससे भी सीखा. उसके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हुई और फैसला किया कि ऐसा कुछ नहीं करना. 

माधुरी पहले भी बता चुकी हैं कि फिल्म साइन करते समय उन्हें सीन की गहराई का पूरा अंदाजा नहीं था, आज भी देखती हैं तो शॉक लगता है.

शूट के दौरान क्या हुआ?

उस समय विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार थे, जबकि माधुरी नई थीं और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं. विवाद गाने 'आज फिर तुम पर प्यार आया है' के किसिंग सीन से जुड़ा था, जो काफी इंटेंस था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीन माधुरी की सोच से आगे बढ़ गया. शूटिंग में विनोद खन्ना कथित तौर पर बहक गए, kiss को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया और विनोद खन्ना ने माधुरी के होंठों को काट लिया, जिससे खून निकल आया. इस घटना से माधुरी सेट पर रो पड़ीं और परेशान दिखीं.

डायरेक्टर फिरोज खान का पछतावा

माधुरी से फिरोज खान के बयान पर भी सवाल हुआ, जिन्होंने बाद में कहा कि सीन माधुरी के स्टारडम के लिए अनफेयर था और नहीं बनाना चाहिए था. 

रिपोर्ट्स कहती हैं कि माधुरी ने सीन को फिल्म से हटाने की गुजारिश की और मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा. लेकिन फिरोज खान ने इसे रखा. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, सीन रखने के लिए माधुरी को अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये मिले, जो कि उस समय की सबसे बड़ी रकम हुआ करती थी. इसके बाद विनोद खन्ना ने बाद में माफी मांगी, लेकिन असर इतना गहरा था कि माधुरी ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया.

---- समाप्त ----
